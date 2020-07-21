Ккакие доплаты положены пенсионерам в 2020 году

Пенсионная система России должна совершенствоваться, чтобы максимально эффективно обеспечивать россиян в старости. Об этом в ходе видеоконференции в Медиагруппе "Патриот" рассказали эксперты.

Госдуме В России есть целая группа трудящихся граждан, которые официально не отчисляют доходы в счет будущих пенсий и это становится проблемой. Такое мнение озвучил зампредседателя фракции "Справедливая Россия" Олег Шеин . Среди них водители-дальнобойщики, парикмахеры, сельхозпроизводители, строители, продавцы. В итоге они имеют право на минимальную пенсию, которая в РФ составляет 5,5 тысячи рублей.

"Это становится проблемой, так как с каждым годом таких пенсионеров становится все больше, — отмечает Шеин. — А система накопительной пенсии в России все еще не работает. Так что правила игры все же нужно менять — реформа не завершена, над ней еще нужно много работать. С другой стороны, пенсионер может попытаться повысить свои выплаты. Для этого нужно запросить у Пенсионного фонда детальный расчет, как начисляется именно ваша пенсия.

Существует вероятность, что в советское время не учли какое-то место работы или приоритетную зарплату. А в 1990-е мы помним, что массово закрывались предприятия — возможно, и этот стаж утерян. Стоит его подтвердить, и пенсия будет пересчитана в сторону увеличения. Проблема в том, что много нынешний россиян в 1990-е работали в странах Средней Азии и Закавказья, и получить оттуда документы очень сложно.

То есть доказать стаж и уровень зарплаты крайне сложно. Я неоднократно предлагал использовать для расчетов тарифные сетки СССР — они известны и были унифицированы. На той или иной должности человек получал определенную зарплату. Но правительство отказывает в переходе на это метод, аргументируя это ростом бюджетных расходов".

Пенсионный фонд предложено упразднить

По данным портала SuperJob, уже через 15-20 лет технологии сократят в России порядка 50% рабочих мест. Технологии заменят водителей, охранников, продавцы, уборщицы и другие категории. Эксперты предрекают в процессе рост безработицы, а значит, люди не смогут заработать на достойную пенсию. Решить этот вопрос гражданам придется совместно с государством.

"Для начала, нужно решить вопрос с Пенсионным фондом, который при огромных средствах на свое содержание не оправдывает свое предназначение, — считает заместитель председателя Партии пенсионеров Владимир Ворожцов. — Сам фонд по определению должен собирать отчисления с граждан, именуемые пенсионными страховыми платежами. А после на Западе фонды с этими деньгами работают — вкладывают и преумножают, с прибылей выплачивают пенсии.

Так давно и успешно, к примеру, работает пенсионный фонд Норвегии. Российская структура собирает взносы с граждан, обнаруживает нехватку и делает запрос на дотации правительства, получает доплату из бюджета и раздает деньги получателям. ПФР же выполняет функцию Собеса при СССР, так что его деятельность должна быть пересмотрена и реорганизована".

По словам специалистов, с ростом уровня безработицы под влиянием новых технологий граждане должны переобучаться на новые, более востребованные профессии. Такой процесс должно организовать государство, а люди в него активно вовлекаются. Только так граждане смогут обеспечить себя максимальными пенсионными выплатами по старости".

Как повысить пенсию

Балльная система пенсий, которую ввели в 2014 году, на мой взгляд самая объективная. Такое мнение озвучил первый заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский . По его словам, число накопленных баллов — показатель жесткий, их никто не отнимет. А "цена" балла ежегодно утверждается в парламенте в зависимости от пенсионного бюджета.

И у россиян есть возможность докупить определенное количество баллов, чтобы повысить уровень своей пенсии. Однако часто эту систему критикуют — чтобы получить больше денег, нужно заплатить, а средств у пенсионеров на это часто нет. Однако увеличить выплаты система возможность все же оставляет. "Цену" балла же ежегодно пересматривают в сторону увеличения. В этом году она составляет 93 рубля.

"Есть в пенсионной системе еще один вариант повысить свою пенсию — это чистый и честный способ. Если человек продолжает трудовую деятельность после наступления пенсионного возраста в течение пяти лет, по истечению этого срока пенсия повышается в 1,45 раза. Грубо говоря, в полтора раза. Однако мы все понимаем, что пятилетняя дистанция для пожилого человека достаточно тяжела, поэтому это решение принимается сугубо добровольно", — заключает Рязанский.