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Газпромбанк снизил ставки по льготной ипотеке 

РИА Недвижимость 29 минут назад
Газпромбанк снизил ставки по льготной ипотеке
Фото: РИА Новости
Газпромбанк снизил процентные ставки по ряду ипотечных программ, субсидируемых государством, сообщили РИА Новости в кредитной организации.
Так, снижена на 0,4 процентного пункта ставка ипотеки с господдержкой при покупке недвижимости на первичном рынке — теперь минимальная ставка составляет 6,1% годовых.
Газпромбанк также снизил минимальную ставку по льготной ипотеке для семей с детьми — на 0,5 процентного пункта, до 5% годовых. В банке напомнили, что программа распространяется на кредиты для семей с двумя и более детьми, один из которых родился с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.
При этом в банке подчеркнули, что такая ставка доступна клиентам с личным страхованием, если же его нет, то для заемщика действует надбавка 0,5 процентного пункта по ипотеке для семей и 1 процентный пункт по ипотеке на квартиры в новостройках.
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Газпромбанк , РИА Новости
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