Еще одной категории россиян повысят пенсии 

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому члены семей отдельных категорий военнослужащих и военных пенсионеров после их смерти смогут получать их доплаты к пенсиям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, изменения в законе коснутся членов семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий военнослужащих и военных пенсионеров.

Предусмотренные для этих категорий военных доплаты к пенсиям после их смерти будут начисляться членам их семей. Денежные средства будут выплачиваться с пенсией по случаю потери кормильца.

Как ранее сообщал «Рамблер», с 1 октября вырастут пенсии россиян, работавших в органах по контролю за оборотом наркотиков, и членов их семей.