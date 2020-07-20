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Еще одной категории россиян повысят пенсии 

Вероника Полынина и ещё 7 45 минут назад
Еще одной категории россиян повысят пенсии
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому члены семей отдельных категорий военнослужащих и военных пенсионеров после их смерти смогут получать их доплаты к пенсиям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кому повысят пенсии с 1 августа?
Так, изменения в законе коснутся членов семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий военнослужащих и военных пенсионеров.
Предусмотренные для этих категорий военных доплаты к пенсиям после их смерти будут начисляться членам их семей. Денежные средства будут выплачиваться с пенсией по случаю потери кормильца.
Как ранее сообщал «Рамблер», с 1 октября вырастут пенсии россиян, работавших в органах по контролю за оборотом наркотиков, и членов их семей.
Комментарии 24
Личный счет , Владимир Путин
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