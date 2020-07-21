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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников 

Газета.Ru и ещё 20 3 часа назад
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Фото: РИА Новости
В Министерстве финансов России предложили приостановить индексацию зарплат чиновников. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года.
При этом в ведомстве не указали, как много удастся сэкономить средств.
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований.
По данным Росстата, в 2018 году средняя заработная плата чиновников в федеральных органах власти достигала 126,6 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты при этом получали сотрудники аппарата правительства (240,4 тыс. рублей).
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