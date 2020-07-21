Илон Маск вошёл в пятёрку богатейших людей мира 

Благодаря росту стоимости акций Tesla, состояние предпринимателя за день выросло на $5,1 млрд или 7,35% и достигло $74,2 млрд Акции подорожали более чем на 9% и, по состоянию на 22 июля, стоят $1668 за штуку.

При этом в рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск находится в конце первой десятки, его состояние оценили в $68,7 млрд против $70,6 млрд 16 июля.

Как писал NEWS.ru ранее, Илон Маск 10 июля увеличил свой капитал на 11% благодаря росту акций Tesla. Акции производителя электромобилей к тому моменту за год выросли на 269%.