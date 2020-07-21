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Илон Маск вошёл в пятёрку богатейших людей мира 

News.ru и ещё 10 1 час назад
Илон Маск вошёл в пятёрку богатейших людей мира
Фото: NASA/via Globallookpress.com
Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes.
Благодаря росту стоимости акций Tesla, состояние предпринимателя за день выросло на $5,1 млрд или 7,35% и достигло $74,2 млрд Акции подорожали более чем на 9% и, по состоянию на 22 июля, стоят $1668 за штуку.
Первую строчку списка занял глава Amazon Джефф Безос, состояние которого выросло на $13 млрд, до $189 млрд На втором месте — Бернар Арно (Louis Vuitton Moet Hennessy) с $113,8 млрд, на третьем — Билл Гейтс (Microsoft), его состояние оценивается в $113,4 млрд, на четвёртом — Марк Цукерберг (Facebook) с состоянием $90,3 млрд
При этом в рейтинге Bloomberg Billionaire Index Маск находится в конце первой десятки, его состояние оценили в $68,7 млрд против $70,6 млрд 16 июля.
Как писал NEWS.ru ранее, Илон Маск 10 июля увеличил свой капитал на 11% благодаря росту акций Tesla. Акции производителя электромобилей к тому моменту за год выросли на 269%.
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Комментарии 27
Личный счет , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes , Bloomberg
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