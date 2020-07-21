Финансовое ведомство выступило с рядом предложений по новому бюджету РФ. В частности, предлагается сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) в 2021-2023 годах на 5%, а также отказаться от индексации окладов государственных служащих.

Как следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте Минфина , это одна из мер по уточнению бюджетных расходов для сбалансированности федерального бюджета на 2021-2024 годы.

В документе не сказано, сколько денег удастся сэкономить, если пропустить индексации зарплат чиновников в 2021 году.

Речь идет о снижении расходов на оборону примерно на 225 млрд рублей. Также Минфин рассчитывает также сэкономить 150 млрд рублей за счет отказа от выплаты дотаций бюджетам регионам за выполнение губернаторами KPI.