Британцы переживают сильнейшее падение доходов

Население Великобритании на фоне пандемии COVID-19 переживает наибольшие экономические трудности со времен 1970-х годов. Как сообщает информагентство Bloomberg, несмотря на все усилия британского правительства по поддержке пострадавших от эпидемии коронавируса домохозяйств, с начала эпидемиологического кризиса снижение их средних доходов составило 4,5 процента.

Такие цифры приводятся в исследовании лондонской Resolution Foundation. Организация изучила текущий уровень жизненных стандартов британцев и пришла к выводу, что стагнировавшие на протяжении последних трех лет доходы резко упали, в том числе из-за всплеска безработицы в марте-мае текущего года.

Уточняется, что даже во времена финансового кризиса 2008 года падение располагаемых доходов британцев составило 2,7 процента. Последний раз, когда эта цифра превышала 4 процента, произошло в 1975 году во время резкого роста инфляции из-за введенного нефтяного эмбарго арабскими странами.

Эксперты Resolution Foundation прогнозируют, что в случае завершения правительственных программ социальной и финансовой поддержки пострадавших семей еще 6 миллионов британцев потеряют в среднем около 1 тысячи фунтов в год. К наиболее уязвимым группам населения специалисты фонда относят молодых людей и домохозяйства с низкими доходами, которые больше всего подвержены риску второй волны безработицы из-за нарастающих в экономике Великобритании проблем.