Россиян охватила золотая лихорадка 

Россияне кинулись скупать золото, начиная с украшений и заканчивая слитками. В кризис 2009 года такая стратегия оказалась удачной — к 2011 году золото выросло до своего исторического максимума в 1820 долларов за унцию. Золотовладельцы не только уберегли свои сбережения, но и могли неплохо подзаработать. Однако не все золото приносит одинаковый доход и подходит для инвестиций.

Среди россиян во время пандемии началась настоящая золотая лихорадка. Граждане скупают золото в различных форматах. Так, в банках спрос на монеты, слитки вырос в три раза, также увеличились запросы клиентов на открытие или пополнение обезличенных металлических счетов (ОМС). Небывалый ажиотаж наблюдается и на золотые украшения. Так, продажи ювелирной продукции на Wildberries выросли во втором квартале на 129%, до 1,1 млрд рублей год к году. Наибольшей популярностью у россиян пользовались украшения из золота (+186% рост год к году), отмечают в компании.

На самом деле бешеный спрос на золото в разгар пандемии наблюдается не только в России. Это общемировой тренд.

«Если посмотрим на продажи монетных дворов Канады, США, Австралии, то там тоже отмечаются исторические рекорды продаж. Например, в США во втором квартале только золотых монет продали на 70 тонн, не включая золотые слитки», — говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

В какой-то момент в марте в США и Канаде даже стало не хватать золотых монет на всех желающих. В частности, у канадской компании Kitco, которая торгует золотом, в марте оказались распроданы все стандартные золотые монеты весом в одну унцию. В частности, на складе не осталось «Американских золотых орлов» и «Буйволов», канадских «Кленовых листьев», английских монет «Британия» и австралийских «Кенгуру».

Централизованной статистики по России, к сожалению, нет. По данным «Золотого монетного двора», оборот монет во втором квартале вырос в два–два с половиной раза.

С одной стороны, снижение ключевой ставки мировыми центробанками удешевляет стоимость капиталов, что помогает экономикам бороться с последствиями коронакризиса. Но, с другой стороны, это снижает доходы по банковским депозитам и облигациям, в некоторых случаях они приносят даже отрицательную доходность с учетом инфляции. Поэтому многие люди снимают деньги с банковских депозитов или из облигаций и уходят в кэш или золото.

«Люди знают, что золото спасает во время различных кризисов. Золотая монета «Георгий Победоносец», которую чеканили наши монетные дворы для Центробанка, с начала года подорожала на треть. А с тех пор как ее начали чеканить — в восемь раз. В 2006 году монета стоила чуть больше 4 тыс. рублей, сейчас — 35 тыс. рублей. Цифры говорят сами за себя», — говорит Вязовский.

«Золотые монеты, слитки и украшения — это проявление животного страха людей перед полноценным коллапсом финансовой системы. За год золото приросло почти на 25% к доллару и на 45% в рублях. Тогда как ставки по депозитам в рублях чуть ли не еженедельно обновляют исторические минимумы. А в СМИ слишком часто говорят о рисках обесценения доллара и других основных валют», — говорит Александр Купцикевич , ведущий аналитик FxPro.

К тому же есть довольно удачный опыт вложения в золотые активы в предыдущий кризис.

«За исключением обвала с 900 до 680 долларов за унцию на пике мирового финансового кризиса, стоимость золота почти утроилась в долларах с 2007 по 2011 год, а в рублях выросла в 3,6 раза за это же время», — отмечает Купцикевич.

Сейчас покупатели золотых активов, безусловно, надеются на повторение роста цены. Тем более, что для этого есть вполне резонные основания.

«Рост цен на изделия из золота на глобальном рынке напрямую связан с обещаниями правительств и центральных банков потратить триллионы на восстановление экономик от коронавируса», — говорит председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Золото уже существенно подросло в цене, и все же в этот уходящий поезд все еще не поздно запрыгнуть. Экономисты ведущих мировых банков ждут дальнейшего роста цен на золото.

«Цена золота в рублях и евро уже пробила исторический максимум. Еще никогда оно не продавалось так дорого в рублях и евро. В рублях — это более четырех тысяч за грамм 999-й пробы. Цена золота в долларах подошла к историческому максимуму. И наши аналитики, и эксперты крупнейших банков ждут, что золото пробьет уровень в 1920 долларов за тройскую унцию. Это исторический максимум 2011 года. Думаю, что этим летом мы увидим 2000 долларов за тройскую унцию», — уверен Алексей Вязовский.

Золото может вырасти в цене до 2000 долларов за унцию уже в ближайшие три–пять месяцев с вероятностью в 30%, прогнозируют эксперты банка Citi. Однако там считают, что рост стоимости драгметалла к новым рекордам является всего лишь вопросом времени. Если этого не произойдет до конца этого года, то уж точно случится в 2021 году — то есть в ближайшие шесть–девять месяцев. Спрос на золото должен поддержать и цены на серебро, которые уже достигли трехлетнего максимума.

В ближайшие 12 месяцев цены на серебро достигнут 25 долларов за унцию. Это базовый прогноз Citi. Оптимистичный прогноз предполагает взлет серебра и до 30 долларов за унцию, если будет отмечаться мощное восстановление мировой экономической активности.

Свой прогноз Citi объясняет масштабным монетарным стимулированием, низкими реальными ставками и рекордным притоком капитала в «золотые» ETF в первом полугодии. Приток в «золотые» ETF составил 734 тонны — это больше, чем на предыдущих пиках инвестиционного спроса в 2009 и 2016 годах.

Россиянам вкладываться в золото, которое торгуется в рублях, выгодно еще и потому, что российская валюта в кризисы, как правило, падает к доллару. Это формирует дополнительный доход. «С начала года цена в долларах на золото выросла на 20%, и еще за это время примерно на 10% девальвировал рубль. Отсюда и складывается рост стоимости золота на 30%, или на треть: 20% это рост долларовой цены плюс 10% от падения рубля к доллару», — поясняет Вязовский.

Однако золотые украшения точно не являются инвестициями.

«Если грамм биржевого золота стоит 4 тыс. рублей, как сейчас, то в сережках, в кольцах и т. д. вам продадут золото по 8 тыс. рублей за грамм. Инвестировать в золотые украшения просто невыгодно. Здесь слишком велика наценка ювелиров», — поясняет Алексей Вязовский.

«Украшения — это неликвид. Их невозможно быстро продать в случае необходимости. Разница в цене между покупкой и продажей может быть как 20%, так и 50%, если говорим о ценах в ломбарде», — согласен Купцикевич.

Для инвестиций лучше выбирать изделия с наименьшей наценкой к биржевой цене металла. И обезличенный металлический счет (ОМС) в этом плане уже тоже не является нормальным способом инвестирования, так как это невыгодно, добавляет собеседник. Здесь отмечается слишком большой спред, то есть разница между ценой открытия счета и ценой закрытия счета (ценой покупки и ценой продажи). Кроме того, ОМС не попадают под систему страхования, как в случае с банковскими вкладами. Поэтому если банк рушится, то вернуть свои вложения вряд ли получится.

«ОМС постепенно уходят в прошлое и теряют популярность в ряду банковских продуктов», — говорит Геннадий Салыч.

Поэтому лучшим способом для инвестирования является физическое золото в виде слитков или монет, считает Вязовский. Но в России однозначно выигрывают монеты. Потому что при продаже слитков приходится платить 20% НДС, что означает переплату к цене металла. Монеты же НДС не облагаются, хотя, казалось бы, что слитки, что монеты — это физическое золото, отличие только в весе. В Европе, например, нет разницы между покупкой монеты или слитка с точки зрения налогообложения. Однако в России пока идут только разговоры об отмене НДС при продаже золотых слитков.

«Кроме того, слитки чаще всего подделывают, особенно слитки золота от одного килограмма. В них можно просверлить дырку и залить, например, вольфрам, по весу похожий на золото», — добавляет Вязовский.

То есть инвестиционные монеты не облагаются НДС, их тяжело и сложно подделать, и здесь очень низкая наценка к биржевой цене золота — 7-8%, объясняет эксперт. При этом их покупка во многом не отличается от покупки любых других товаров.

С монетами важно сохранять документы об их покупке и поддерживать их в первоначальном идеальном состоянии, чтобы не получить серьезную скидку при их обратной покупке банком, предупреждает Купцикевич.

Вязовский считает, что альтернативы монетам, учитывая их доходность, на рынке нет. Купцикевич же считает наиболее удобным для инвестиций на срок от трех и более лет — фондовый рынок.

«Возможно, это потому, что мне это удобней с профессиональной точки зрения. Открыть счет сейчас легко, а благодаря индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) можно еще получить налоговый вычет», — говорит Купцикевич.

Салыч говорит, что наиболее надежным и наименее затратным видом инвестирования для неквалифицированных инвесторов могут стать вложения в акции российских и зарубежных компаний, занимающихся добычей золота. Действительно, вслед за ростом цен на золото растут и акции золотодобытчиков.

А Купцикевич советует россиянам, которые все же сторонятся фондового рынка, выбрать для хранения средств депозит в банке и валюту. «В первом случае вы по-прежнему будете получать доходность вблизи инфляции, а во втором — уменьшите риски обесценения российской валюты в случае экономических проблем», — заключает Купцикевич.