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Россияне сократили расходы на отдых на 20% 

Банки.ру и ещё 2 1 час назад
Россияне сократили расходы на отдых
Фото: ТАСС
Россияне на 20% сократили расходы на отпуск, пишут «Известия», ссылаясь на Российский союз туриндустрии (РСТ). Так, за июнь и июль, число отдыхающих уменьшилось до 30% от общего числа — год назад в это время отпуска брали до 50% работающих граждан. С 1 июля внутренний туризм возобновился в 67 регионах России, большинство субъектов федерации отменили ограничения на прием гостей, 2 июля открылся Байкал, 3 июля — Горный Алтай. Карантин для приезжих оставили порядка десяти субъектов. В Москве, Петербурге и Сочи наблюдается рост спроса на четырех— и пятизвездочные отели.
Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) , сокращение отпускных трат следует анализировать исходя из ценового сегмента. Например, в премиальном гостиничном секторе наблюдается повышенный спрос, что говорит о том, что россияне, выбирающие дорогостоящий отдых, сокращать отпускные расходы не стали. Также в пакетных турах появилось больше чартеров, поэтому цены для бюджетного сегмента — на уровне прошлого года или даже ниже. Средний чек тура — от 30 тыс. рублей на двоих с перелетом, но без питания. В премиальном сегменте стоимость начинается от 90 тыс. рублей за тур.
Также в АТОР сообщили, пока преждевременно говорить, что россияне стали экономить на отпусках — внутренний туризм в РФ только начал открываться, прошло всего три недели с тех пор, как регионы стали отменять ограничения на прием отдыхающих из других субъектов РФ. На определенных статьях расходов стремление сэкономить уже сказалось — россияне чаще выбирают отдых «дикарем» и приежают на своих машинах. В топ-8 наиболее популярных направлений у россиян в июне помимо российского юга также вошли Казань и Калининград, заявили в сервисе бронирования жилья Booking.com. Возглавили рейтинг Москва и Санкт-Петербург, далее следуют курорты Краснодарского края: Сочи, Адлер, Анапа и Геленджик. Список составлен исходя из анализа направлений, которые россияне чаще всего искали в мае с тем, чтобы заселиться в июне. В Aviasales заявили, что спрос на билеты в июле вернулся к докризисным значениям — значение индекса по России 10 из 10, то есть спрос на внутренние направления можно считать восстановившимся. Наиболее популярными направлениями у россиян в июле стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар. В топ-10 запросов также вошли Махачкала, Калининград и Уфа.
В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» заявили, что фиксируют снижение среднего чека на авиабилеты по сравнению с летом 2019 года. Наиболее существенно упали цены на перелеты из Москвы в Санкт-Петербург (-47%), в Екатеринбург (-46%) и в Новосибирск (-45%). Снижение цен по топ-3 популярным маршрутам (из Москвы в Симферополь, Сочи и Анапу) — от 16% до 22%, — отметили в центре. В топ-5 популярных вариантов для путешествия на поезде в июне-июле этого года вошли маршруты из столицы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Владимир и Иваново.
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Личный счет , Ассоциация туроператоров России , Российский союз туриндустрии , газета "Известия"
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