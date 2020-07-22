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Россияне бросились пополнять валютные вклады 

Павел Тиунов и ещё 1 1 час назад
Россияне возвращают валюту в банки
Фото: News.ru
Жители РФ второй месяц подряд возвращают валютные сбережения на банковские вклады, сообщает РИА Новости. По мнению опрошенных агентством аналитиков, люди боятся возможного ослабления рубля, а также стремятся сохранить деньги, отложенные на несостоявшиеся поездки за границу.
По данным Центробанка РФ, в начале года объём валютных вкладов россиян составлял 96,5 миллиарда долларов. В связи с появлением угрозы распространения коронавируса и возникновением экономического кризиса россияне сняли со счетов 8,3 миллиарда долларов. Однако с недавних пор вклады начали пополняться: в мае — на 721 миллион долларов, в июне — на 593 миллиона долларов.
Аналитик БКС Егор Дахтлер считает, что причина повышения инвестиционной активности россиян заключается в опасении обвала российского рубля. По его словам, пессимистичный прогноз вполне может быть реализован, если в мире наступит вторая волна пандемии коронавируса.
Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский полагает, что на пополнение валютных вкладов вызвано отсутствием возможности у россиян отправиться в зарубежные поездки.
Эксперты сходятся во мнении, что процесс возвращения валюты на банковские вклады в ближайшие месяцы продолжится.
Видео дня. Кредитный кооператив оставил без денег 500 вкладчиков
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Личный счет , Егор Дахтлер , РИА Новости
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