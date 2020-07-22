Россияне возвращают валюту в банки

Жители РФ второй месяц подряд возвращают валютные сбережения на банковские вклады, сообщает РИА Новости. По мнению опрошенных агентством аналитиков, люди боятся возможного ослабления рубля, а также стремятся сохранить деньги, отложенные на несостоявшиеся поездки за границу.

По данным Центробанка РФ, в начале года объём валютных вкладов россиян составлял 96,5 миллиарда долларов. В связи с появлением угрозы распространения коронавируса и возникновением экономического кризиса россияне сняли со счетов 8,3 миллиарда долларов. Однако с недавних пор вклады начали пополняться: в мае — на 721 миллион долларов, в июне — на 593 миллиона долларов.

Аналитик БКС Егор Дахтлер считает, что причина повышения инвестиционной активности россиян заключается в опасении обвала российского рубля. По его словам, пессимистичный прогноз вполне может быть реализован, если в мире наступит вторая волна пандемии коронавируса.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский полагает, что на пополнение валютных вкладов вызвано отсутствием возможности у россиян отправиться в зарубежные поездки.

Эксперты сходятся во мнении, что процесс возвращения валюты на банковские вклады в ближайшие месяцы продолжится.