Россияне понесли валюту обратно в банки

Граждане РФ в июне 2020 года продолжили возвращать валюту на банковские вклады, их объём за этот период увеличился на $593 млн, следует из отчётности Центробанка

В начале 2020 года россияне хранили на валютных вкладах $96,5 млрд, но за первые четыре месяца года забрали со счетов $8 млрд, а в мае начали снова вкладывать — объём вырос на $721 млн, передаёт РИА Новости.

В июне ситуация складывалась похожим образом, объём вкладов увеличился на 0,67%, достигнув к 1 июля $89,6 млрд Опрошенные агентством финансовые эксперты полагают, что на решения клиентов кредитных организации повлияли опасения относительно курса рубля и введённые в связи с пандемией ограничения на выезд из страны на отдых.

Несмотря на низкую доходность, приближающуюся к нулю, граждане начали возвращать в банки изъятые в период «вирусной нестабильности» валютные накопления. В числе причин — опасения населения в отношении дальнейшего ослабления курса рубля, и эти опасения не беспочвенные. В случае, например, второй волны пандемии коронавируса и последующей вирусной паники рубль будет демонстрировать дальнейшее ослабление, — пояснил аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС Егор Дахтлер.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский указал на то, что основной прирост по вкладам сосредоточен «в валютных остатках срочностью до 30 дней» и предположил, что на ситуацию влияет невозможность путешествовать за рубежом.

Если же второй волны коронавируса не будет, приток валютных депозитов сохранится, но всё больше интереса у граждан вызывает фондовый рынок, где можно получить больший доход, резюмировал Дахтлер.