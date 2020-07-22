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Россияне начали копить на вторую волну коронавируса 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Россияне начали копить на вторую волну коронавируса
Фото: ТАСС
Почти половина (47 процентов) жителей крупнейших городов России ожидают наступления второй волны пандемии коронавируса до конца этого года. Около 38 процентов начали копить деньги на случай повторного режима самоизоляции. Такие данные содержатся в исследование Wanta Group, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В то, что второй волны уже не будет, верят только 27 процентов. Еще 14 процентов считают, что эпидемия не делится на волны, а 11 процентов опрошенных затруднились дать ответ.
Большинство ожидающих вторую волну уверены, что она наступит уже в сентябре (20 процентов) и заранее к ней готовятся: принимают витамины (37 процентов), запасаются антисептиками и масками (34 процентов), ищут удаленную работу (28 процентов). Откладывать деньги склонны в первую очередь люди в возрасте от 18 до 24 лет (53 процента). Среди тех, кому 45–55 лет, средства копят только 26 процентов.
Ранее стало известно, что более состоятельные россияне чаще хотят сначала откладывать деньги, а потом их тратить. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра НАФИ. Однако грамотное сберегательное поведение показывают лишь 18 процентов граждан.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Григорий Березкин
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