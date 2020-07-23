Более 40% россиян не хватает денег до зарплаты

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что 43% россиян постоянно или время от времени не хватает денег до получения зарплаты. Результаты исследования были обнародованы 23 июля. В опросе приняли 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет.

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Отмечается, что каждый десятый россиянин всегда испытывает нехватку средств перед получкой. В свою очередь, 33% опрошенных сталкиваются с подобными трудностями периодически.

Во ВЦИОМ подчеркнули, что 72% респондентов оценивают своё финансовое состояние как плохое или очень плохое. Согласно опросу, крайне редко испытывают нехватку денег до получения зарплаты 39% россиян, 17% работающих сограждан сообщили социологам, что никогда не сталкивались с такой проблемой, передаёт«Интерфакс».