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Россиянам не хватает денег до зарплаты 

Артём Кульша и ещё 4 1 час назад
Более 40% россиян не хватает денег до зарплаты
Фото: ТАСС
Большинство граждан России сталкиваются с отсутствием денег перед получением заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
2 июля ВЦИОМ по заказу сервиса PayDay провел опрос методом телефонного интервью с участием 1,6 тысячи совершеннолетних россиян о том, хватает ли им денег до дня зарплаты. Согласно его результатам, 10% работающих россиян сталкиваются с этим постоянно, 33% — время от времени, 39% — очень редко, 17% — никогда, 1% затруднился дать ответ.
В частности, постоянно с нехваткой денег перед зарплатой сталкиваются 24% опрошенных, которые оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое, 7% тех, кто оценивает свое материальное положение как среднее, и 6% тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее или очень хорошее.
Согласно результатам того же опроса, 8% работающих граждан России постоянно сталкиваются с ситуацией, когда возникают непредвиденные расходы, 43% — время от времени, 43% — очень редко, 5% — никогда.
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Комментарии 5
Личный счет , ВЦИОМ
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