Более 40% россиян не хватает денег до зарплаты

2 июля ВЦИОМ по заказу сервиса PayDay провел опрос методом телефонного интервью с участием 1,6 тысячи совершеннолетних россиян о том, хватает ли им денег до дня зарплаты. Согласно его результатам, 10% работающих россиян сталкиваются с этим постоянно, 33% — время от времени, 39% — очень редко, 17% — никогда, 1% затруднился дать ответ.

В частности, постоянно с нехваткой денег перед зарплатой сталкиваются 24% опрошенных, которые оценивают свое материальное положение как плохое или очень плохое, 7% тех, кто оценивает свое материальное положение как среднее, и 6% тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее или очень хорошее.

Согласно результатам того же опроса, 8% работающих граждан России постоянно сталкиваются с ситуацией, когда возникают непредвиденные расходы, 43% — время от времени, 43% — очень редко, 5% — никогда.