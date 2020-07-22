Водка в России подорожает 

В России повысятся цены на алкоголь крепостью более 28 градусов. Соответствующее предложение подготовило министерство финансов РФ.
В Минфине предлагают установить минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 литра в размере 238 рублей вместо действовавшей ранее цены в 230 рублей. Стоимость коньяка предполагается увеличить с 433 до 446 рублей, бренди — с 315 до 324 рублей.
В случае принятия изменений цены в магазинах вырастут с 1 января 2021 года.
Предыдущее повышение цен на алкоголь происходило 1 января 2020 года.
Как отмечал Минфин, установление нижней ценовой границы для продажи алкоголя в розницу в первую очередь направлено на борьбу с контрафактной продукцией.
Как сообщал «Рамблер», ранее Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил правительству запретить продажу алкоголя в магазинах после 22:00. В ОНФ заявили, что их инициатива направлена на достижение целей национального проекта «Демография». Сейчас по закону алкоголь можно продавать с 08:00 до 23:00. Кроме того, в прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возрастной ценз для покупки алкоголя в России могут повысить до 20-21 года.