Водка в России подорожает 

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В России повысятся цены на алкоголь крепостью более 28 градусов. Соответствующее предложение подготовило министерство финансов РФ

В Минфине предлагают установить минимальную розничную цену на бутылку водки объемом 0,5 литра в размере 238 рублей вместо действовавшей ранее цены в 230 рублей. Стоимость коньяка предполагается увеличить с 433 до 446 рублей, бренди — с 315 до 324 рублей.

В случае принятия изменений цены в магазинах вырастут с 1 января 2021 года.

Предыдущее повышение цен на алкоголь происходило 1 января 2020 года.

Как отмечал Минфин, установление нижней ценовой границы для продажи алкоголя в розницу в первую очередь направлено на борьбу с контрафактной продукцией.