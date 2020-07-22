Раскрыты подробности возврата денег за отдых в России 

Как сообщила Догузова, в акции примут участие все регионы России — от Калининграда до Владивостока. Программа кешбэка стартует с августа, но в самых популярных регионах — Краснодарском крае и Крыму, бонусы будут доступны только с октября.

Возврат части средств за туры по России будет осуществляться туристам на карту «Мир» в срок до пяти дней с момента покупки.

Возврат будет производиться за покупку туров длительностью более 5 дней. Сумма возврата будет зависеть от стоимости тура.

«Туристу вернется 5 тыс. рублей за тур стоимостью от 25 тыс. до 50 тыс. рублей; 10 тыс. рублей возврат составит за туры, которые стоят от 50 тыс. до 75 тыс. рублей; 15 тыс. рублей получат те граждане нашей страны, которые приобретут туры стоимостью от 75 тыс. рублей», — приводит ТАСС слова главы Ростуризма.

Как писал «Рамблер», ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении властей возвращать россиянам от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России. На это предусмотрена субсидия в размере 15 млрд рублей из федерального бюджета. Компенсацию можно будет получить за путевки, купленные в течение всего 2020 года.