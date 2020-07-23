Россиянам предрекли жизнь только за счет кредитов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире НСН рассказал, за счет чего будут жить россияне в ближайшее время.

Российские банки во II квартале 2020 года выдали примерно два с половиной миллиона потребительских кредитов, что на 45,3 процентов меньше, чем годом ранее.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире НСН отметил, что пока россияне смогут жить за счет кредитов.

«Думаю, сейчас эта цифра будет меняться. И мы уже видели изменение динамики. На прошлой неделе было выдано практически сравнимое с докоронавирусными временами количество потребкредитов, потому что люди становятся беднее. И сегодня они все больше и больше зависят от кредитного обеспечения, вы знаете, что доходы населения упали. В 2019 году, то есть до эпидемии, мы находились на уровне 2011 года, сейчас, по оценкам, мы потеряли еще до 8 процентов. К сожалению, сейчас решать свои проблемы люди будут во многом за счет получения дополнительных кредитов», — сказал он.