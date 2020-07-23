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Титов: россияне смогут жить пока только за счет кредитов 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Россиянам предрекли жизнь только за счет кредитов
Фото: ТАСС
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире НСН рассказал, за счет чего будут жить россияне в ближайшее время.
Российские банки во II квартале 2020 года выдали примерно два с половиной миллиона потребительских кредитов, что на 45,3 процентов меньше, чем годом ранее.
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в эфире НСН отметил, что пока россияне смогут жить за счет кредитов.
«Думаю, сейчас эта цифра будет меняться. И мы уже видели изменение динамики. На прошлой неделе было выдано практически сравнимое с докоронавирусными временами количество потребкредитов, потому что люди становятся беднее. И сегодня они все больше и больше зависят от кредитного обеспечения, вы знаете, что доходы населения упали. В 2019 году, то есть до эпидемии, мы находились на уровне 2011 года, сейчас, по оценкам, мы потеряли еще до 8 процентов. К сожалению, сейчас решать свои проблемы люди будут во многом за счет получения дополнительных кредитов», — сказал он.
Кроме того, Титов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что согласен со многими вещами, которые премьер-министр Михаил Мишустин озвучил накануне в рамках отчета о работе правительства, однако, по мнению бизнес-омбудсмена, есть над чем еще работать и что развивать.
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Комментарии 1
Личный счет , Михаил Мишустин , Борис Титов
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