«Нет средств»: получат ли россияне по 15 тысяч

Вводить какие-либо единовременные выплаты пенсионерам для поддержки в сложившейся экономической ситуации из-за пандемии коронавируса можно только на уровне правительства. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Сенатор отметил, что ежемесячно на пенсии выделяется 625-650 миллиардов рублей, а дополнительных средств в Пенсионном фонде нет, и в бюджете подобные траты не закладывались. Рязанский добавил, что данный вопрос без правительства никак не решить.

В беседе с Newinform член Совфеда указал, что на выплаты пенсионерам по 15 тыс. рублей понадобится около 620—650 млрд рублей.

«На настоящий момент это остается в статусе инициативы, пока она не перерастет в какой-то конкретный закон», — отметил Рязанский.

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки. Соответствующее письмо член палаты Султан Хамзаев направил премьер-министру Михаилу Мишустину

В документе указывается, что за период пандемии затраты пожилых россиян на лекарства в среднем выросли на 4 тыс. рублей: пенсионеры вынуждены покупать средства для профилактики вирусных заболеваний и прочие медикаменты, исходя из рекомендаций врачей. При этом у многих людей преклонного возраста пенсия — единственный источник дохода.

Хамзаев обратил внимание на тот факт, что пенсионеры так же нуждаются в материальной поддержке, как и семьи с детьми.

«Основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам, прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России», — добавил автор письма.

Напомним, что с 1 июня, согласно поручению президента Владимира Путина , семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получили по 10 тыс. рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса, с детьми младше — 5 тыс. руб. В конце месяца президент объявил о повторных выплатах. Так, сумма выделенных на поддержку семей средств за два месяца составила более 555 млрд рублей.

Единовременными выплаты среди пожилых людей пока что получили только московские пенсионеры. Во время действия режима самоизоляции они получили по 4 тыс. рублей. По оценкам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, средства получили более 1,6 миллиона пожилых москвичей. Такая материальная помощь полагалась работающим и неработающим пенсионерам столицы, которые самоизолировались дома.

Владимир Путин также подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров. Так, заемщики из числа неработающих пенсионеров, у которых пенсия меньше двух МРОТ и в собственности не более одного жилья, получили право на рассрочку по взысканию кредита или займа до 1 июля 2022 года. Рассрочка предоставляется в обмен на полное погашение задолженности равными платежами в течение льготного периода. Закон касается просроченных пенсионерами кредитов на сумму до 1 млн рублей, по которым суд принял решение о взыскании до 1 октября 2020 года. При этом в течение периода отсрочки заемщикам запрещается продавать или отдавать имущество в залог, а коллекторы не смогут принимать меры для взыскания задолженности.

Такое нововведение призвано помочь добросовестным должникам справиться с последствиями кризиса. По оценкам авторов закона, льготный режим может затронуть свыше 1,5 млн пенсионеров.

Также Владимир Путин заявил о росте пенсий. Президент в своем указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.