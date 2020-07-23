«Попал на 100 тысяч»: новый вид мошенничества

В России растет число случаев мошенничества, связанного с оформлением кредитов через банковские приложения, рассказал «Газете.Ru» глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Общественник уже обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой запретить выдачу таких кредитов, чтобы оградить россиян от мошенников. «Газета.Ru» познакомилась с одним из пострадавших и выяснила, как это произошло, и что нужно делать в подобных ситуациях.

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением запретить выдачу кредитов через мобильные приложения банков. Об этом общественник рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Общественное движение приняло такое решение после того, как провело мониторинг информации, опубликованной в СМИ: за последнее время широко известно стало минимум о трех подобных случаях. На деле, уверены общественники, их может быть гораздо больше.

«Газете.Ru» удалось найти одного из пострадавших от подобной мошеннической схемы: им стал молодой человек по имени Данила, проживающий в Подмосковье — он является зарплатным клиентом Альфа-банка и абонентом мобильного оператора Yota

В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Данила рассказал, что в начале года мошенники, воспользовавшись его паспортными данными, заблокировали его сим-карту и добились, чтобы оператор ее перевыпустил.

После этого неизвестные воспользовались сим-картой, чтобы получить доступ к его личному кабинету в банке (через мобильное приложение или компьютер — неизвестно), перевели с уже оформленной пострадавшим кредитной карты деньги на карту другого банка, оформили еще одну карту и поступили с ней так же. В результате молодому человеку пришлось выплачивать кредит в размере 98 тысяч рублей, включая проценты.

Сотрудники Альфа-банка в беседе с Данилой (скриншоты переписки есть в распоряжении «Газеты.Ru») отказались возмещать средства, сославшись на действующий договор об обслуживании.

После того, как молодой человек обратился в полицию с соответствующим заявлением, замначальника полиции МУ МВД района, в котором проживает Данила, прислал ему ответ с отказом в возбуждении уголовного дела (копия есть в распоряжении редакции).

Что делают банки

«Газете.Ru» удалось получить оперативный комментарий от Альфа-банка. В беседе с корреспондентом издания представители учреждения рассказали, что в подобных случаях не стоит путать ситуации, когда злоумышленникам удалось украсть телефон с действующей сим-картой и ее перевыпуск.

В первом случае банк действительно не может ничего сделать: мошенник может удалить приложение банка, заново установить его и переустановить пароль для входа. Во втором случае банк видит, что сим-карта была перевыпущена, и если кто-то под видом клиента совершает подозрительные действия, служба безопасности связывается с клиентом, чтобы уточнить намерение совершить перевод. И если у сотрудника СБ возникает подозрение, что он общается не с самим клиентом, все действия блокируются.

Что именно делают в СБ, чтобы установить личность клиента, представители Альфа-банка говорить не стали, сославшись на секретность. Но все более продвинутые способы постоянно внедряются: в июле Альфа-банк запустил голосовую биометрическую систему, которая позволяет бороться с такими мошенниками.

«Чтобы защититься с помощью биометрической системы, клиент должен подписать согласие на обработку биометрических данных, это можно сделать в отделении или колл-центре, а вскоре такая возможность появится и в мобильном приложении», — рассказал представитель банка.

«Газета.Ru» также запросила комментарий у оператора пострадавшего, Yota, но получить его на момент публикации материала не удалось. Тем не менее, в пресс-службе оператора корреспондента издания заверили, что проводят служебную проверку по поводу случившегося.

Запрещать кредиты — не выход

Несмотря на то, что подобные неприятные неожиданности могут возникать, запрещать выдачу кредитов через мобильные приложения — не выход. В беседе с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что недавно в первом чтении был принят законопроект, который позволит создать специальный реестр номеров телефонов, с помощью которого банки смогут удостовериться, что конкретный номер телефона принадлежит конкретному человеку.

И в дальнейшем работа по усилению мер финансовой безопасности клиентов российских банков будет продолжена.

Шансов, что Банк России поддержит подобное предложение о полном запрете, тоже не много, ведь это противоречит политике регулятора, направленной на расширение доступа к финансовым услугам у населения России, о которой глава ЦБ неоднократно заявляла, в том числе — недавно выступая перед Госдумой с докладом о результатах работы Банка России за прошлый год.

Во многом это касается жителей отдаленных регионов, которым для того, чтобы обратиться в офис банка за кредитом, придется буквально пересечь половину тундры на оленьей упряжке.

В беседе с «Газетой.Ru» глава движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов пояснил, что хотя в обращении к Эльвире Набиуллиной речь идет именно о полном запрете таких услуг, общественники понимают, что остановить прогресс невозможно. Поэтому они надеются хотя бы на то, что предоставление таких услуг будет приостановлено до момента, пока регулятор не сможет полностью обеспечить безопасность подобных операций.

Выход есть

Что касается произошедшей у Данилы ситуации, ее достаточно просто разрешить в его пользу, если действительно был виноват мобильный оператор, рассказал «Газете.Ru» адвокат Калой Ахильгов.

Юрист напомнил, что еще в начале года Верховный суд РФ определил, что если мобильный оператор перевыпустил сим-карту и выдал ее неуполномоченному абонентом лицу, а злоумышленник воспользовался ей, чтобы авторизовать телефон на доступ к банковской карте, то абонент может через суд потребовать возмещения средств.

Для этого в соответствующем иске нужно сослаться на определение №5-КГ19-216.