Пандемия коронавируса спровоцировала небывалый всплеск мошенничества с использованием техник социальной инженерии, сообщает ИА DEITA.RU. В частности, мошенники стали названивать потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка.

Как заявил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев , количество звонков от фейковых сотрудников кредитных организаций в марте, апреле и мае выросло на 300%. Однако сумма ущерба, причинённого мошенниками, осталась на прежнем уровне.

Пандемия COVID-19 стала раздольем для злоумышленников, так как гражданам в качестве мер поддержки сейчас предоставляются различные выплаты, и мошенники под видом сотрудников банка выманивают банковские данные жертв якобы для того, чтобы осуществить ту или иную выплату. Детские пособия, выплаты по безработице, различные субсидии предпринимателям и самозанятым — это только «официальные» поводы для звонка мошенника. А ведь какие-то меры поддержки можно придумать — лишь бы собеседник поверил, что государство действительно хочет поддержать его материально и озвучил свой номер карты и пин-код.

Сейчас в правительстве обсуждают возможность единовременной выплаты пенсионерам в размере 15 тысяч рублей. Хороший шанс для мошенников: не все пенсионеры обладают достаточной цифровой грамотностью, чтобы вовремя понять, что с ними беседует мошенник, а не реальный банковский служащий. Поэтому позаботьтесь о своих близких почтенного возраста — предупредите их о том, что работники банка не имеют права запрашивать у клиентов их персональные данные. Как бы не был убедителен собеседник — есть информация, которую сообщать никому нельзя. А ущерб от мошенников может составить не 15 и не 20 тысяч рублей, а гораздо больше.