Россиян задумали лишить дополнительного заработка 

Российские власти задумали усложнить жизнь гражданам, играющим на бирже и лишить их возможности дополнительного заработка. Как сообщает ТАСС, в Госдуме обсуждается вопрос о запрете покупать иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, через ИИС инвестиции должны идти только в российские инструменты. Основная мысль заключается в том, что средства российских инвесторов шли в отечественную экономику. «Это предложение я озвучил на заседании Межрегионального банковского совета, и, насколько знаю, Банк России такую позицию тоже поддерживает», — добавил депутат.

ИИС предоставляют возможность частным лицам получать налоговые вычеты при инвестировании. С 2015 года россияне могут открывать такие счета у брокера или управляющей компании. ИИС могут быть двух типов: первый работает как депозит и позволяет положить на счет не более миллиона рублей в год и дает возможность получить налоговый вычет в 13 процентов. По ИИС второго типа можно не платить налог от дохода с ценных бумаг.

В какой-то степени ИИС можно считать выгодной альтернативой банковским вкладам. Из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции. Во время пандемии именно ИИС стал одним из способов заработка, но это подходит только активным инвесторам, разбирающимся в правилах финансового рынка.