ЦБ предупредил вкладчиков о новой схеме мошенничества 

Артем Сычев. Мошенники придумали новую схему, в которой сообщают по телефону клиентам, что их средствам на депозите грозит опасность и провоцируют на срочный перевод денег на другой счет, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России

«Новая схема, которую пытаются сейчас реализовать, — деньги на депозите у вас лежат, им грозит опасность, знают ваши реквизиты, поэтому срочно их надо перевести на безопасный счет», — передает РИА «Новости» слова Сычева из выступления на «Дальневосточном МедиаСаммите».

Замглавы департамента ЦБ предупредил, что злоумышленники всегда пытаются спровоцировать свою жертву на незамедлительные действия прямо сейчас, чтобы она не смогла одуматься.

«Это очень важный момент, который можно отловить, когда против вас работают злоумышленники. Если на вас начинают давить, если вам предлагают прямо здесь и сейчас принять решение, это один из явных признаков мошенничества», — объяснил Сычев.

Ранее в четверг он сообщил, что злоумышленники в настоящее время в первую очередь направляют свое внимание на россиян в возрасте от 25 до 45 лет, а не на пожилых граждан. Многие данные о своих жертвах мошенники берут из социальных сетей.

Напомним, что в период с марта по май 2020 года число мошеннических звонков от якобы сотрудников финансовых организаций увеличилось на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года