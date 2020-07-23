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ЦБ предупредил вкладчиков о новой схеме мошенничества 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 20 минут назад
ЦБ предупредил вкладчиков о новой схеме мошенничества
Фото: depositphotos.com
Мошенники придумали новую схему, в которой сообщают по телефону клиентам, что их средствам на депозите грозит опасность и провоцируют на срочный перевод денег на другой счет, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
«Новая схема, которую пытаются сейчас реализовать, — деньги на депозите у вас лежат, им грозит опасность, знают ваши реквизиты, поэтому срочно их надо перевести на безопасный счет», — передает РИА «Новости» слова Сычева из выступления на «Дальневосточном МедиаСаммите».
Замглавы департамента ЦБ предупредил, что злоумышленники всегда пытаются спровоцировать свою жертву на незамедлительные действия прямо сейчас, чтобы она не смогла одуматься.
«Это очень важный момент, который можно отловить, когда против вас работают злоумышленники. Если на вас начинают давить, если вам предлагают прямо здесь и сейчас принять решение, это один из явных признаков мошенничества», — объяснил Сычев.
Ранее в четверг он сообщил, что злоумышленники в настоящее время в первую очередь направляют свое внимание на россиян в возрасте от 25 до 45 лет, а не на пожилых граждан. Многие данные о своих жертвах мошенники берут из социальных сетей.
Напомним, что в период с марта по май 2020 года число мошеннических звонков от якобы сотрудников финансовых организаций увеличилось на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
18 июля сообщалось, что в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве выявлен подпольный колл-центр, откуда мошенники звонили клиентам российских банков и обманом получали доступ к их деньгам.
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Комментарии
Личный счет , Артем Сычев , ФСИН , Центральный банк России , РИА Новости
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