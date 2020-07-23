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В России более 850 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых 

ТАСС 1 час назад
Более 850 тыс. россиян стали самозанятыми
Фото: РИА Новости
Более 850 тыс. человек зарегистрировались в России в качестве самозанятых с 2019 года, когда начал действовать эксперимент. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.
"По состоянию на 21 июля, в стране зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, общий суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году более 139 тыс. самозанятых вернули налогов за прошлый год на сумму около 1,4 млрд рублей.
С 1 сентября 2020 года для самозанятых граждан станет доступен более широкий перечень инструментов поддержки, в том числе расширение льготных финансовых инструментов и увеличение программ обучения, а также предоставление маркетингового сопровождения, отмечают в министерстве. Помимо льготного кредита, самозанятые смогут получить в государственных МФО микрозаймы для старта деятельности до 2 млн рублей сроком на три года под 5,5% или ниже.
Об эксперименте
Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские регионы смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.
В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог в качестве поддержки в ситуации с пандемией и связанными с ней ограничениями.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин
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