Две ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложили ввести пенсионный налоговый вычет для россиян, которые будут самостоятельно копить на пенсию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо организаций в Центробанк

Ассоциация НПФ «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) призвали установить отдельный пенсионный вычет, с лимитом для исчисления размера льготы в 400 тысяч рублей.

По задумке организаций, благодаря вычету россияне, которые самостоятельно копят на пенсию, смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов.

Представители фондов отметили, что действующий сейчас социальный налоговый вычет позволяет возвращать 15,6 тысячи рублей (при лимите в 120 тысяч в год). В нем четыре компонента — медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение, причем чаще всего вычет тратится на медицину и образование.

Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.

Для физлиц в ГПП предусмотрены налоговые вычеты, а для работодателей — налоговые льготы. Сообщалось, что пенсионный взнос, не превышающий шесть процентов от зарплаты, будет освобожден от НДФЛ. Система будет добровольной.