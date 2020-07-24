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«Лимит 400 тысяч»: на пенсии предложили ввести вычет 

Мария Иванова и ещё 6 1 час назад
Две ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) предложили ввести пенсионный налоговый вычет для россиян, которые будут самостоятельно копить на пенсию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо организаций в Центробанк.
Ассоциация НПФ «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) призвали установить отдельный пенсионный вычет, с лимитом для исчисления размера льготы в 400 тысяч рублей.
По задумке организаций, благодаря вычету россияне, которые самостоятельно копят на пенсию, смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов.
Представители фондов отметили, что действующий сейчас социальный налоговый вычет позволяет возвращать 15,6 тысячи рублей (при лимите в 120 тысяч в год). В нем четыре компонента — медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение, причем чаще всего вычет тратится на медицину и образование.
Как сообщал «Рамблер», ранее Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта (ГПП), которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). В рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию.
Для физлиц в ГПП предусмотрены налоговые вычеты, а для работодателей — налоговые льготы. Сообщалось, что пенсионный взнос, не превышающий шесть процентов от зарплаты, будет освобожден от НДФЛ. Система будет добровольной.
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Личный счет , Видео , Налоговый вычет , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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