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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.

«Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов», — указывает издание.

По мнению авторов данной идеи, такой шаг может простимулировать россиян добровольно копить средства на своё будущее.

Вместе с этим в пресс-службе ЦБ указали газете, что для обсуждения подобного рода инициативы нужно оценить потенциальный эффект от её реализации.