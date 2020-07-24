В России может появиться пенсионный налоговый вычет

Эксперты считают, что таким образом россияне смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на дополнительную пенсию.

Национальная Ассоциация Негосударственных Пенсионных Фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) предлагают ввести пенсионный налоговый вычет для россиян.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо НАПФ и АНПФ в адрес Банка России , данная инициатива должна выступить стимулом, который подтолкнет граждан активнее копить на дополнительную пенсию.

Отмечается, что новый отдельный вычет должен иметь лимит до 400 тысяч рублей, либо до 6 процентов от зарплаты. Эксперты считают, что таким образом россияне смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на дополнительную пенсию.