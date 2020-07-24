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СМИ: в России может появиться пенсионный налоговый вычет 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В России может появиться пенсионный налоговый вычет
Фото: ТАСС
Эксперты считают, что таким образом россияне смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на дополнительную пенсию.
Национальная Ассоциация Негосударственных Пенсионных Фондов (НАПФ) и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) предлагают ввести пенсионный налоговый вычет для россиян.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо НАПФ и АНПФ в адрес Банка России, данная инициатива должна выступить стимулом, который подтолкнет граждан активнее копить на дополнительную пенсию.
Отмечается, что новый отдельный вычет должен иметь лимит до 400 тысяч рублей, либо до 6 процентов от зарплаты. Эксперты считают, что таким образом россияне смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей со взносов на дополнительную пенсию.
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Личный счет , Налоговый вычет , Центральный банк России , газета "Известия"
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