Россиянам назвали сроки выплат 15 тысяч за отдых в РФ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда все российские регионы вступят в программу частичного возврата средств за отдых в пределах государства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил возвращать гражданам, отдыхающим в России, часть средств, потраченных на отпуск. От 5 до 15 тысяч будут возвращены на карту Мир.

Догузова отметила, что для того, чтобы все регионы страны вступили в программу, требуется время. Однако за отпуск в Краснодарском крае и Крыму субсидирования можно будет получить уже с 1 октября. Специалист добавила, что программа подразумевает возврат средств не только за пакетные туры, но и за отдельное проживание, если турист самостоятельно добирается до пункта назначения. Предполагается, что приобрести первые туры по программе можно будет в начале августа, передает ФБА «Экономика сегодня».