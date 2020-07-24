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В Ростуризме рассказали, когда за отдых в России начнут платить 

Аргументы Недели 18 минут назад
Россиянам назвали сроки выплат 15 тысяч за отдых в РФ
Фото: РИА Новости
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, когда все российские регионы вступят в программу частичного возврата средств за отдых в пределах государства.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил возвращать гражданам, отдыхающим в России, часть средств, потраченных на отпуск. От 5 до 15 тысяч будут возвращены на карту Мир.
Догузова отметила, что для того, чтобы все регионы страны вступили в программу, требуется время. Однако за отпуск в Краснодарском крае и Крыму субсидирования можно будет получить уже с 1 октября. Специалист добавила, что программа подразумевает возврат средств не только за пакетные туры, но и за отдельное проживание, если турист самостоятельно добирается до пункта назначения. Предполагается, что приобрести первые туры по программе можно будет в начале августа, передает ФБА «Экономика сегодня».
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Личный счет , Зарина Догузова , Михаил Мишустин , Ростуризм , ФБА "Экономика сегодня"
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