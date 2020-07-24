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Сбербанк: россияне стали меньше экономить на еде 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Россияне стали меньше экономить на еде
Фото: РИА Новости
Россиян во втором квартале беспокоили здоровье и инфляция, при этом, несмотря на чувствительность к ценам, стало меньше экономящих на еде граждан, говорится в исследовании Сбербанком потребительских настроений россиян ("Ивановых").
Так, состояние здоровья оказалось главным поводом для беспокойства у россиян во втором квартале — этот фактор отметили 64% опрошенных. Доля обеспокоенных инфляцией снизилась до 45% во втором квартале 2020 года по сравнению с 50% годом ранее.
"Несмотря на чувствительность к ценам, улучшилась динамика покупок продуктов питания. Доля тех, кто стремится экономить на еде, сократилась", — сказано в исследовании.
На данный момент среднестатистический россиянин тратит на еду 38,8% своего дохода, когда как в прошлом году эта цифра была на уровне 37,8%.
В этой связи падает популярность промоакций, которые устраивают магазины, отметили аналитики. Доля россиян, которые таким образом экономят на покупке продуктов питания, уменьшилась с 61% в первом квартале текущего года до 56% во втором квартале.
Значительную поддержку в сегодняшней экономической ситуации россиянам оказали выплаты от государства в связи с эпидемией COVID-19. Тот или иной их вид рассчитывали получить почти половина респондентов — 45%, выяснили в банке. Помощь от государства граждане планируют направить на повседневные расходы: продукты питания (45%), одежду (13%), товары для детей и дома (9 и 7% соответственно).
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Комментарии
Личный счет , Рынки , Сбербанк России
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