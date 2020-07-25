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Россияне стали меньше покупать жвачку на кассах, сообщил эксперт 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Россияне отказались от жвачки на кассах
Фото: РИА Новости
Россияне, реже посещая магазины и заказывая продукты в интернете, сократили и количество импульсивных покупок товаров на кассах магазинов, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.
"На фоне роста онлайн-покупок, максимально сократились импульсивные покупки — то, что обычно берут в последний момент в прикассовой зоне. По ним сокращение продаж произошло практически на 60%", — сказал Беляков в преддверии Дня работников торговли, который в текущем году отмечается 25 июля.
Подобную тенденцию отмечают и в торговых сетях.
"Действительно, с начала самоизоляции мы наблюдали снижение спроса на товары импульсивной покупки. Меньше всего покупали жевательную резинку и батончики", — сообщили РИА Новости в пресс-службе сети "Магнит".
При этом, отметили в компании, сейчас покупатели возвращаются к своему повседневному поведению.
"При отсутствии негативных внешних факторов потребление вскоре может вернуться к доковидному периоду", — сказали в ритейлере.
Беляков указал на ряд других изменений в потребительском поведении россиян. Часть из них, например. увеличение покупок в онлайне или более рациональное потребление, формировалась и до марта 2020 года. "События этого года усилят их и будут диктовать новую модель поведения: ходить в магазин реже, покупать только то, что действительно нужно", — рассказал председатель президиума ассоциации.
"Сейчас некоторое время будет заметен компенсационный рост спроса на товары с увеличением частоты походов в магазины и ростом среднего чека. Это эффект долгого сидения дома, когда поход в магазин воспринимается как форма досуга, которая долгое время была недоступна или доступна с ограничениями", — добавил он.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Беляков , "Магнит" , РИА Новости
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