Россияне отказались от жвачки на кассах

Россияне, реже посещая магазины и заказывая продукты в интернете, сократили и количество импульсивных покупок товаров на кассах магазинов, сообщил в интервью РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков

"На фоне роста онлайн-покупок, максимально сократились импульсивные покупки — то, что обычно берут в последний момент в прикассовой зоне. По ним сокращение продаж произошло практически на 60%", — сказал Беляков в преддверии Дня работников торговли, который в текущем году отмечается 25 июля.

Подобную тенденцию отмечают и в торговых сетях.

"Действительно, с начала самоизоляции мы наблюдали снижение спроса на товары импульсивной покупки. Меньше всего покупали жевательную резинку и батончики", — сообщили РИА Новости в пресс-службе сети "Магнит".

При этом, отметили в компании, сейчас покупатели возвращаются к своему повседневному поведению.

"При отсутствии негативных внешних факторов потребление вскоре может вернуться к доковидному периоду", — сказали в ритейлере.

Беляков указал на ряд других изменений в потребительском поведении россиян. Часть из них, например. увеличение покупок в онлайне или более рациональное потребление, формировалась и до марта 2020 года. "События этого года усилят их и будут диктовать новую модель поведения: ходить в магазин реже, покупать только то, что действительно нужно", — рассказал председатель президиума ассоциации.