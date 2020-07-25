Семьям с детьми пообещали новое пособие

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Правительство выделило средства на пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет 

ИА Regnum и ещё 4 45 минут назад
Правительство Российской Федерации одобрило возможность выделения средств на обеспечение ежемесячных денежных пособий на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Решение было принято на заседании правительства 24 июля.
Глава правительства Михаил Мишустин на заседании заявил, что на эти цели государство готово выделить 18,5 млрд рублей.
«Это примерно 5,5 тыс. рублей на ребенка в зависимости от региона», — отметил Мишустин.
Он напомнил, что ранее данные пособия были назначены семьям, чей месячный доход на человека не превышает одного прожиточного минимума.
Мишустин заявил, что дополнительные выплаты получат семьи по всей стране, в которых воспитывается практически 3 млн детей. На все детские выплаты правительство России направит порядка 135,5 млрд рублей из федеральных средств.
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Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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