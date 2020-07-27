До 6 тысяч: на карты россиян придёт новое пособие 

Семьи, в которых один или оба родителя лишись работы, смогут получить прямую финансовую помощь от государства, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Evo-rus.com.

Выплата должна прийти на банковские карты россиян до 31 августа. Инициатором данного пособия выступил президент России Владимир Путин

В разгар пандемии предполагалось, что данные выплаты будут осуществляться только втечение трёх месяцев— с апреля по май. Однако, позже их продлили ещё на три месяца — до конца лета.

Размер прямой финансовой помощи составит 3 тысячи рублей на каждого ребёнка, не достигшего 18 лет. Получить средства смогут оба родителя.

Таким образом, семья может рассчитывать на 6 тысяч рублей от государства в августе.