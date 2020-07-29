Какие изменения ждут россиян в августе

С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям — дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.

Опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям — дороже

24 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым у страховщиков появляется возможность назначать тариф персонально каждому водителю. Одновременно с этим вступает в силу указание Центробанка , расширяющее тарифный коридор, и пересматриваются коэффициенты, в том числе возраст-стаж. Для опытных водителей старше 59 лет страховка подешевеет.

Сейчас страховщик назначает тариф для всего региона в целом. И что лихач, что осторожный водитель платят одинаково в зависимости от аварийной ситуации в регионе. После 24 августа каждый будет отвечать и платить только за себя. Если человек грубо нарушает правила, то страховщик назначит ему тариф по повышенной планке. Если водитель аккуратный, страховщик максимально снизит для него тариф. А чтобы аккуратный водитель получил максимальную скидку, а рискованный — максимально покрывал свои риски, расширяется тарифный коридор.

Но при этом страховщики должны четко указать на своих сайтах, какие факторы они закладывают в расчет тарифа. Все эти факторы должны быть подтверждены актуарными расчетами, показывающими, что они действительно влияют на аварийность. Один из них — количество грубых нарушений. Правда, учитываются только те нарушения, которые выявлены на дорогах непосредственно инспекторами ДПС . Нарушения, выявленные с помощью камер автоматической фиксации, на размер тарифа не повлияют.

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, его пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла. В прошлом году стоимость балла составляла 87,24 рубля, максимальное увеличение пенсии составило 261,72 рубля. В этом году пенсионный балл стоит 93 рубля, максимальная прибавка составит 279 рублей.

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

С 3 августа запрещается анонимное пополнение электронных кошельков. Так, клиенты "Яндекс. Денег", QIWI , WebMoney, PayPal , VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

Анонимное пополнение электронных кошельков запрещено для противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Пополнение кошелька через банковский счет автоматически будет означать, что пользователь прошел идентификацию и что известен источник происхождения денег на таком кошельке. Таким образом, если пользователь будет заподозрен в выполнении незаконной операции, его счет будет заблокирован.

С 1 апреля российские банки уже обязали сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки.

Срок подачи декларации о доходах госслужащих истекает 1 августа

Срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах госслужащих и других людей, кто обязан сообщать такие сведения о себе и своей семье, в этом году истекает 1 августа (срок был сдвинут из-за пандемии). Теперь все сведения должны быть поданы через программу "Справка БК". Если декларация за отчетный 2019 год до 1 августа включительно не представлена, то такое лицо подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия, предупреждают в Минтруде

При ликвидации организации работники могут получать еще три зарплаты

С 13 августа каждому работнику ликвидируемых организаций бывший работодатель обязан выплатить среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения работы.

Поправки в Трудовой кодекс предусматривают, что все выплаты работникам должны быть произведены до завершения ликвидации организации, поясняет Минтруд. Выплаты могут продолжаться в течение трех месяцев. В этот период они не будут получать пособие по безработице, но затем, если не смогут найти себе новую работу и получат статус безработного, им начислят пособие по безработице. Одновременно выплата от работодателя и пособие по безработице не производятся.

Истекает срок оснащения большегрузов физлиц тахографами

Физические лица, владеющие грузовиками массой более 12 тонн (категория N3) экологического класса 4 или выше, должны оснастить свой транспорт тахографами до 31 августа. Тахографы нужны, чтобы контролировать поведение водителя, не допускать его сверхурочной работы и превышения скорости. Тем самым можно снизить число ДТП.

Оснащают тахографами грузовики поэтапно, чтобы перевозчики успели закупить оборудование и не было очередей в мастерских, поясняли ранее в Минтрансе . До 1 марта этого года физлица должны были установить тахографы на грузовые автомобили массой более 12 тонн, экологический класс которых не определен, до 1 июня — на такие же грузовики экокласса 3 или ниже. Теперь очередь дошла и до более современных тяжелых грузовиков.

Иностранным студентам разрешили подрабатывать без патента

С 5 августа иностранные студенты-очники смогут легально подрабатывать в свободное от учебы время. Заключить трудовой или гражданско-правовой договор с ними можно будет без специальных разрешений и патентов на работу. Потребуется только справка из института или колледжа, подтверждающая факт обучения иностранца в России. Сразу после прекращения обучения договор должен быть расторгнут.

У бизнеса в Арктике появились новые льготы

Обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в региональные бюджеты, смогут с августа резиденты Арктической зоны. Ими могут стать организации или индивидуальные предприниматели, готовые инвестировать в регион минимум 1 миллион рублей. Этот статус также позволит им возместить часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и затраты на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенных под реализацию инвестпроектов.

Кроме того, предусмотрено обнуление НДС на услуги ледокольного флота и транспорта, осуществляющих вывоз товаров на экспорт. Также с 2021 по 2032 года на новых участках недр в Арктической зоне вводится налоговый вычет по НДПИ (не более 50%) на добычу некоторых видов сырья: горючих сланцев, торфа, товарных руд, цветных металлов и неметаллического сырья, алмазов и прочего. Уголь и углеводороды под этот налоговый вычет не подпадают.

Истекает срок подачи заявок на субсидии бизнесу на маски и дезинфекцию