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Рубль укрепился этим летом на фоне голосования по поправкам к Конституции РФ, но больше факторов для его поддержки в ближайшей перспективе нет. Такое мнение в ходе выступления на пресс-конференции НСН на тему «Девальвация рубля: мифы и реальность» высказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский

«Не может быть крепкой, устойчивой валюты в кладбищенской стабильности, когда у нас экономика находится в коматозном, предсмертном состоянии. О каком укреплении рубля может идти речь, если у нас на глазах сжимается приток валюты по внешнеэкономической деятельности? На чём укрепляться рублю, который является валютой страны — экспортной бензоколонки? Я перспектив не вижу. И не случайно, как мне кажется, в России заговорили о деноминации рубля, про зачёркивание двух, трёх нулей: дело пахнет керосином и мы приближаемся к очередной шоковой девальвации», — считает он.

С точки зрения Жуковского, нынешним властям выгоден относительно слабый рубль, и его курс вряд ли опустится ниже 68 рублей за доллар.