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Экономист посоветовал покупать валюту по 68-70 рублей 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 34 минуты назад
Рубль укрепился этим летом на фоне голосования по поправкам к Конституции РФ, но больше факторов для его поддержки в ближайшей перспективе нет. Такое мнение в ходе выступления на пресс-конференции НСН на тему «Девальвация рубля: мифы и реальность» высказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
«Не может быть крепкой, устойчивой валюты в кладбищенской стабильности, когда у нас экономика находится в коматозном, предсмертном состоянии. О каком укреплении рубля может идти речь, если у нас на глазах сжимается приток валюты по внешнеэкономической деятельности? На чём укрепляться рублю, который является валютой страны — экспортной бензоколонки? Я перспектив не вижу. И не случайно, как мне кажется, в России заговорили о деноминации рубля, про зачёркивание двух, трёх нулей: дело пахнет керосином и мы приближаемся к очередной шоковой девальвации», — считает он.
С точки зрения Жуковского, нынешним властям выгоден относительно слабый рубль, и его курс вряд ли опустится ниже 68 рублей за доллар.
«Мы видим, что главные субъекты экономики, коими являются крупные экспортёры сырья, государство, Минфин и ЦБ, правящие российские офшорные элиты, для них слабый рубль — это максимизация их доходов ценой обнищания населения, сжатия платёжеспособного спроса, разгона маховика инфляции. Поэтому я думаю, что по 68, по 70 рублей за доллар на горизонт 1,5-2 года можно смело покупать валюту», — отметил экономист на пресс-конференции НСН.
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Личный счет , Видео , Владислав Жуковский , Минфин , Центральный банк России
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