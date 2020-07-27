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Форма банковского договора по вкладам серьезно изменится 

Вероника Полынина и ещё 2 1 час назад
Форма банковского договора по вкладам кардинально изменится
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесли закон, обязывающий банки указывать в договорах с клиентами реальную минимальную ставку по вкладам, пишет РБК.

«Банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной ставки по вкладу, определяющее минимальный доход по вкладу, который кредитная организация обязана выплатить вкладчику», — указано в законопроекте.

Авторы документа намерены обязать банки указывать в договоре процентный доход, который будет выплачиваться при условии хранения денежных средств на вкладе до истечения его срока и без учета других условий. Минимальная ставка должна размещаться «в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора» максимальным из используемых на странице размером шрифта.
Банки снизят ставками по вкладам россиян
Также законопроектом предполагается обязать банки указывать всю основную информацию о депозите: вид вклада, сумму и валюту; возможность пополнения и имеющиеся ограничения на пополнение вклада; срок возврата вклада; процентную ставку в годовых, возможность возврата суммы, условия продления и т.д.
Как считают авторы инициативы, нововведения позволят потребителю сравнивать условия финансовой услуги в разных банках с целью выбора оптимального варианта.
Как отмечает РБК, в 2019 году ЦБ РФ разослал банкам рекомендацию информировать клиентов о минимальной гарантированной ставке по вкладам. Внесенный в Госдуму законопроект во многом повторяет рекомендации регулятора.
Как сообщал «Рамблер», на прошлой неделе совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 1% до 4,5% годовых — исторического минимума. 30% россиян, опрошенных в рамках исследования «Росгосстрах банка» и НАФИ, заявили, что заберут свои вклады, если банки снизят ставки по вкладам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ.
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Личный счет , Росгосстрах Банк , Госдума , Центральный банк России , РБК
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