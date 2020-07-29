Разъяснены условия выплат на детей до 16 лет

Некоторые семьи с апреля по сентябрь могут получить «коронавирусные» выплаты до 35 тыс. рублей на одного ребёнка. Две выплаты по 10 тыс. рублей полагаются на детей от 3 до 16 лет.

Эти деньги стали начислять с 1 июня, крайний срок их получения — 1 октября. Но есть спорные моменты, касаемые детей, дни рождения которых приходятся на период выплат, пишет «Экономика сегодня». К примеру, если ребёнку исполнилось 16 лет до 11 мая, когда заработал президентский указ, претендовать на пособие родители уже не могут.

Но если 16 лет исполнилось до 1 июля, то родители вправе требовать эти выплаты. Дети, которым в период выплат исполняется три года, попадают под действие указа о выплате 15 тыс. рублей, если день рождения пришёлся на июнь. На них родители могут получить по 15 тыс. рублей за апрель-июнь, а потом ещё две выплаты по 10 тыс. рублей за июнь-июль в качестве пособия на детей до 16 лет.

Таким образом, на одного ребёнка отдельные семьи могут получить до 35 тысяч рублей. Семьи, где ребёнку три года исполнилось в апреле, получат две выплаты по 10 тыс. рублей и ежемесячные 5 тысяч рублей за апрель. Если ребёнок отметил трёхлетие в мае, на него положено по 30 тысяч рублей.