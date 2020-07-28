Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.56
$
71.87
84.00
84.29
Прогноз
03.08 – 10.08
$
70.88
82.09
Индексы и котировки Brent
44.18
+0.32 Золото
1940.19
+0.04 РТС
1255.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.07
1.1729
+0.0385
13.07
1.1344
24.07
16.07
02.07

Минтруд пообещал реальный рост пенсий до 2024 года 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 24 2 часа назад
Размеры индексации пенсий неработающим пенсионером определены федеральным законом, что обеспечивает рост реальных пенсий до 2024 года, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Как пояснили в Минтруде, размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от №350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — подчеркнули в ведомстве, передает РИА «Новости».

В министерстве также уточнили, что после 2024 года страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда. Текущие актуарные расчеты показывают, что страховые пенсии будут индексироваться выше уровня инфляции.
В Минтруде добавили, что это «означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров».
Ранее глава ПФР Максим Топилин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле заявил, что Пенсионный фонд России в 2020 году выполнит все свои обязательства. Сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан за 2019 год увеличился на 7,6% и составил 15 тыс. 496 рублей.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мишустин пообещал вернуть туристам деньги за отдых в России Мишустин пообещал вернуть туристам деньги за отдых в России Выяснилась разница в зарплатах в Москве и регионах Выяснилась разница в зарплатах в Москве и регионах ЦБ предупредил вкладчиков о новой схеме мошенничества ЦБ предупредил вкладчиков о новой схеме мошенничества
Комментарии 16
Личный счет , Видео , Максим Топилин , Владимир Путин , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Черный август»: России грозит девальвация
«Черный август»: России грозит девальвация
«Россию могут отключить от системы SWIFT»
«Россию могут отключить от системы SWIFT»
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Новый exit: вторая страна бежит прочь из Европы
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Минфин высказался об изъятии накоплений россиян
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
00:37
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
Личный счет
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
01:39
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение