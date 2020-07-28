Определено законом: Минтруд рассказал о росте пенсий

В Министерстве труда и социальной защиты России неработающим пенсионерам пообещали обеспечить опережающий инфляцию рост пенсий до 2024 года. После этого предполагается, что выплаты будут меняться в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда России

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда . В ведомстве пояснили, что размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация превысит уровень ожидаемой инфляции, в том числе

«Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий», — объяснили в Минтруде.

В пресс-службе ведомства также добавили, что после 2024 года пенсии будут увеличиваться в зависимости от роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. По текущим расчетам, страховые пенсии и дальше будут индексироваться выше уровня инфляции.

«Что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров», — отметили в министерстве.

О повышении пенсий говорится и в указе президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Глава государства поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. «Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции» является одним из целевых показателей в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

О том, получат ли российские пенсионеры единовременные выплаты для поддержки в сложившейся экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, пока что не сообщается. Ранее первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский отмечал, что такое решение может быть принято только на уровне правительства.

Сенатор обратил внимание на тот факт, что на пенсии каждый месяц выделяется 625-650 млрд рублей, а дополнительных средств в Пенсионном фонде нет и в бюджете подобные траты не закладывались. Член Совфеда также указал, что если выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей, на это понадобится около 620—650 млрд рублей, поэтому «данный вопрос без правительства никак не решить».

«На настоящий момент это остается в статусе инициативы, пока она не перерастет в какой-то конкретный закон», — резюмировал Рязанский.

В документе Хамзаев указал, что из-за пандемии коронавируса затраты пожилых россиян на лекарства в среднем выросли на 4 тыс. рублей, поскольку пенсионеры вынуждены покупать средства для профилактики вирусных заболеваний и прочие медикаменты, исходя из рекомендаций врачей.

Член Общественной палаты добавил, что у многих людей преклонного возраста пенсия является единственным источником дохода, поэтому граждане этой социальной категории так же нуждаются в материальной поддержке, как и семьи с детьми.

«Основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам, прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России», — отметил автор инициативы.

Сумма выделенных средств на поддержку семей в период пандемии коронавируса за два месяца составила более 555 млрд рублей: семьи с детьми от 3 до 16 лет дважды получили по 10 тыс. рублей в качестве меры поддержки, с детьми младше — по 5 тыс. руб.

Среди пожилых людей единовременные выплаты пока что получили только московские пенсионеры. С введением режима самоизоляции в столице им выплатили по 4 тыс. рублей. По оценкам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, средства получили не менее 1,6 млн пожилых москвичей. Такая материальная помощь полагалась работающим и неработающим пенсионерам столицы, которые были вынуждены самоизолироваться дома.