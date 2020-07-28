Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.96
$
72.00
84.25
84.40
Прогноз
03.08 – 10.08
$
69.75
82.65
Индексы и котировки Brent
43.98
–0.02 Золото
1933.67
+0.12 РТС
1266.16
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.07
1.1705
+0.0361
13.07
1.1344
24.07
16.07
02.07

Минтруд прокомментировал слухи о заморозке пенсий 

ТАСС 1 час назад
Минтруд отреагировал на слухи о заморозке пенсий
Фото: РИА Новости
Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, в соответствии с которым в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Позже в СМИ появилась информация о том, что этот указ позволит "заморозить" пенсии неработающим пенсионерам на ближайшие 10 лет.

"Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в федеральном законе от 3 октября 2018 года", — рассказали в ведомстве.

Так, в соответствии с законом, в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%. Таким образом, будет обеспечен рост реальных пенсий, пояснили в министерстве.

"Далее, после 2024 года, страховые пенсии будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России. При этом текущие актуарные расчеты показывают, что страховые пенсии будут индексироваться также выше уровня инфляции, что означает не только сохранение, но и рост пенсий нынешних и будущих пенсионеров", — добавили в ведомстве.

Видео дня. Миллионеры со всего мира призывают власти повысить налоги
ТАСС: последние новости
Минтруд прокомментировал слухи о заморозке пенсий Минтруд прокомментировал слухи о заморозке пенсий Опрос: более 50% россиян потратили матпомощь на товары первой необходимости и ЖКУ Опрос: более 50% россиян потратили матпомощь на товары первой необходимости и ЖКУ В Прикамье в 2020 году создадут более 400 рабочих мест в МСП по программе субсидирования В Прикамье в 2020 году создадут более 400 рабочих мест в МСП по программе субсидирования
Комментарии 2
Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трубоукладчик «Севпотока-2» вошел в воды Дании
Трубоукладчик «Севпотока-2» вошел в воды Дании
Пенсионерам доплатят до 10 тыс. рублей
Пенсионерам доплатят до 10 тыс. рублей
«Черный август»: России грозит девальвация
«Черный август»: России грозит девальвация
Масштабная чистка: ЦБ отозвал лицензии у четырех банков
Масштабная чистка: ЦБ отозвал лицензии у четырех банков
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
00:17
«От санкций США пострадает ЕС, а не Путин»
Экономика Статьи
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
00:37
Сэкономить на ЖКХ: какие услуги можно не оплачивать
Личный счет
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
01:39
Евро по 90 рублей: к чему готовиться в преддверии августа
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение