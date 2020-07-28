Минтруд отреагировал на слухи о заморозке пенсий

Размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определены федеральным законом, в соответствии с которым в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Позже в СМИ появилась информация о том, что этот указ позволит "заморозить" пенсии неработающим пенсионерам на ближайшие 10 лет.

"Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в федеральном законе от 3 октября 2018 года", — рассказали в ведомстве.

Так, в соответствии с законом, в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023 года — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%. Таким образом, будет обеспечен рост реальных пенсий, пояснили в министерстве.