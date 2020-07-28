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Названа минимальная стоимость туров в Турцию и Танзанию 

Rambler News Service и ещё 1 59 минут назад
Названа минимальная стоимость туров в Турцию
Фото: globallookpress.com
Минимальная стоимость недельного тура в Турцию с вылетом с 1 по 7 августа на двоих составляет 57 тыс. руб., в Танзанию — 156 тыс. руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то они существенно выше, чем даже экзотический Байкал в период с 1 по 7 августа. Так, самый дешевый недельный тур в Стамбул в эти даты обойдется в 57 070 р. на двоих, тур в Аланью — от 61,9 тыс. р. (правда в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию начинаются и вовсе от 156,5 тыс. р. на двоих за тур», — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Минимальные цены туров на российский юг с заездом 1-7 августа по сравнению с концом июля остались прежними, а на ряде курортов снизились.

«Сейчас минимальные цены недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 24,5 — 31,5 тыс. р. на двоих с авиаперелетом (для вылетов в конце июля — 28,1 — 31,9 тыс. р. на двоих). Минимальные цены снизились в начале августа в Крыму, Анапе и Сочи, а также в Калининграде», — рассказали в ассоциации.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года минимальные цены туров на российские черноморские курорты «существенно ниже»: до 33% в зависимости от направления, отметили туроператоры.
Исследование основано на данных еженедельного мониторинга аналитической службы АТОР. Замер минимальных и средних цен сделан вечером 27 июля для пакетных туров на двоих с вылетом 1-7 августа продолжительностью 7 ночей, включающих авиаперелет, проживание и питание.
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Личный счет , Недвижимость , Рынки
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