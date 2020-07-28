«Конец эры»: куда уводят деньги с валютных депозитов

Крупные банки не случайно вновь фиксируют отток валютных вкладов — как инвестиционный инструмент такие вложения больше не работают. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал финансовый аналитик РИСИ, экономист Михаил Беляев.

По данным Центробанка, в июне семь из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более $600 миллионов валютных вкладов. Эти цифры больше, чем совокупные потери крупнейших банков в мае, когда крупнейшие финучреждения страны в совокупности потеряли 505 миллионов долларов со своих депозитов. В марте отток составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд В целом, на счетах кредитных организаций РФ по состоянию на 1 июля находилось иностранной валюты на сумму $89,56 млрд

Но эта сумма в июне выросла на 593 миллиона, однако такую динамику обеспечили текущие и карточные счета, а не депозиты. И эксперты сходятся в выводах, что по итогам июля падение также будет значительным, а отток валюты с депозитов продолжится до конца года. Главной причиной этой тенденции называют общеэкономические условия в России, которые привели к тому, что доходность валютных вложений в банках уже практически лишена экономического смысла.

"Все указывает на то, что в целом заканчивается целая эра в банковской системе России — депозиты вообще перестают быть в России инвестиционным инструментом, а валютные и подавно, — отмечает Беляев. — Центробанк снижает размер ключевой ставки, что уже снизило доходность по валютным депозитам практически до нуля. Но если раньше у части вкладчиков была надежда на восстановление доходности, то теперь она окончательно разрушена.

Многие банки даже ликвидировали депозитные программы в иностранной валюте. Этим они не только отказались от неэффективного инструмента, но и зафиксировали лояльность курсу российского правительства, стремящегося снизить зависимость финансовой системы страны от доллара. Даже те вкладчики, кто рассчитывал на курсовой рост валют, разочарованы — рубль колеблется вокруг зафиксированных ставок доллара и евро, не оставляя шансов на получения прибыли".

Россия встраивается в мировой тренд

Россияне за десятилетия независимости привыкли держать часть сбережений в валюте на текущем банковском счете — так ими проще управлять при получении пассивного дохода. Но сейчас ряд банков отказались открывать депозиты в евро и долларах, а другие предлагают доходность ниже уровня инфляции. В результате деньги россиян уходят на текущие счета, и этот процесс по мере истечения сроков депозитных договоров продолжается около года.

Российские банки при этом жаловались, что такая ситуация приносит им убыток. Эти сигналы не остались без внимания Центробанка, который даже изучал возможность разрешить отрицательную доходность вкладов в иностранных валютах. Такая практика принята в Европе и США, когда бизнесу или физлицам вне зависимости от прибылей необходимо держать на счетах валюту для своих обязательных нужд. Но в этом случае владельцы валюты даже доплачивают банку за то, что он ее держит на счетах.

"В мире есть практика иностранных депозитов, но она кардинально отличается от привычной для РФ ситуации. К примеру, в Польше держат счет в злотых вместо евро, если верят в инвестиционный рост этой валюты. Но это достаточно редкое явление. Куда чаще бизнесмены кладут на банковские депозиты иностранные валюты, когда те нужны для расчета с зарубежным клиентами или облегчения финансовых операций внутри страны — к примеру, оплаты услуг ЖКХ предприятием.

К этому приходит и Россия — во всяком случае, обнуление доходности валютных депозитов в стране сейчас видится долгосрочным трендом, то есть как минимум на пару лет вперед. Люди ищут возможности вывести лежащие "мертвым грузом" средства и вложить их там, где есть гарантии дохода. Благо, таких инструментов сейчас на рынке более, чем достаточно", — подчеркивает Беляев.

Россияне нашли, куда вывести валюту

Банк России на заседании совета директоров 19 июня впервые с 2015 года снизил ключевую ставку сразу на 1%, доведя ее до исторически минимального значения в 4,5%. Регулятор объяснил свои действия низкой инфляцией и необходимостью создания стимулов для восстановления экономики после эпидемии коронавируса. Стимулы эти заключаются в снижении ставок по кредитам уже коммерческими банками для физлиц и бизнеса — считается, что привлечение "дешевых" денег в экономику подтолкнет ее развитие.

Если раньше финансовую основу для работы банков обеспечивали средства клиентов на депозитах, то теперь россияне основную массу средств со счетов выведут, так как они даже не защищают сбережения от инфляции. В первую очередь этот процесс коснется валютных депозитов, а затем и рублевых. Растущая с каждым годом финансовая грамотность россиян уже нащупала новые возможности для инвестиций.

"Россияне преодолевают присущие им осторожность и консерватизм, понимая, что можно вкладывать деньги в индивидуальные инвестиционные счета, которые гарантируют налоговый вычет на 52 тысячи рублей в год в общей сложности на 400 тысяч дохода. А рисков этот инструмент не несет. Оживляются понемногу и паевые инвестиционные фонды вслед за восстановлением экономики после карантинных ограничений по коронавирусу.

Помимо этого, государство выпускает облигации федерального займа с индексом "Н" — их можно купить на сумму до 15 млн рублей при доходности под 8% годовых. Другие инструменты подобной прибыли не дают. Кроме того, есть надежда, что в России все же появится рынок профессиональных финансовых консультантах, которые будут помогать физлицам выгодно размещать деньги на фондовом рынке с максимальным доходом.