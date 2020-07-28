Средняя стоимость бензина Аи-92 на АЗС в России в период с 19 по 26 июля выросла на 0,07% (+0,03 руб.) — до 43,5 руб. за литр, Аи-95 подорожал на 0,11% (+0,05 руб.) — до 46,81 руб. за литр, говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Цена зимнего дизельного топлива выросла на 0,51% (+0,26 руб.) — до 51,73 руб. за литр, летнего — осталась на уровне 48,06 руб. за литр.

В годовом выражении средняя стоимость Аи-92 выросла на 1,8% (+0,77 руб.), Аи-95 — на 2,21% (+1,01 руб.). Летнее дизельное топливо подорожало на 3,78% (+1,75 руб.), а зимнее — на 6,03% (+2,94 руб.).