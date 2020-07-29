Изымать серые зарплаты смогут у всех россиян

Законопроект, предполагающий изъятие серых зарплат у физлиц в пользу ПФР позднее может быть распространен на всех граждан. В таком случае под удар попадут целые категории россиян. Об этом URA.RU рассказали юрист, эксперт по работе с проблемными активами Дмитрий Кваша и экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Ранее сообщалось, что Минфин внес в Госдуму законопроект, который предлагает изымать у граждан средства, законность получения которых не удастся доказать. Ожидается, что его поддержит большинство депутатов, пишет сайт argumenti.ru. Позднее в Минюсте разъяснили, что действие положений будет касаться только госслужащих.

«Законотворцы вольны писать как угодно. Что напишут, то и будет с юридической точки зрения возможно. Если изначально это делается, чтобы изымать в ПФР деньги чиновников, то в финальной редакции законопроект можно подправить, и деньги будут изымать у всех, кроме чиновников. В случае, если его примут и он будет распространяться на всех, то будет огромное количество судебных прецедентов. Мы будем их оспаривать, но как бы мы ни готовились, закон будет не на нашей стороне», — рассказал URA.RU Дмитрий Кваша.

Если закон примут, он может поставить под угрозу заработки всех россиян, считает экономист Владимир Косой.

«Если посмотреть статистику по регионам Северного Кавказа, то там очень высок уровень незарегистрированной самозанятости. В некоторых регионах — более половины населения. В целом по России могут пострадать люди, прежде всего, из сферы услуг. Не секрет, что значительная часть дохода официанта — чаевые, а они не являются официальным заработком. Пострадать могут, например, репетиторы и так далее», — рассказал Косой.

Эксперт добавил, что любые конфискованные деньги должны направляться в федеральный бюджет, а попытки привязать их к конкретным организациям он назвал «популистскими и вызывающими беспокойство в среде экономистов».

Закон должен не заставлять граждан доказывать чистоту своих накоплений, а наоборот, побуждать органы доказывать незаконность заработанных денег, подчеркивает юрист.