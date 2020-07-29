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Накопления всех россиян оказались под угрозой конфискации 

Алиса Селезнёва и ещё 1 3 часа назад
Законопроект о конфискации незаконно полученных средств в пользу Пенсионного фонда России может быть в перспективе распространен на всех россиян. Такое мнение URA.RU высказали эксперты.
«Рамблер» писал, что ранее Минфин предложил перечислять неподтвержденные доходы граждан в бюджет Пенсионного фонда России. Позднее в Минюсте России пояснили, что поправки коснутся только госслужащих.
При этом эксперты уверены, что закон можно будет распространить не только на госслужащих, но и на всех граждан России.

«В случае, если его примут и он будет распространяться на всех, то будет огромное количество судебных прецедентов. Мы будем их оспаривать, но как бы мы ни готовились, закон будет не на нашей стороне», — рассказал юрист, эксперт по работе с проблемными активами Дмитрий Кваша.

По его мнению, закон не должен заставлять граждан доказывать чистоту своих накоплений.
«Докажите, что деньги появились незаконно и заставьте тогда людей доказывать обратное. А этот законопроект предлагает идти из позиции виновности — все накопления сразу признавать сомнительными, пока человек не докажет обратное», — отметил он.
В свою очередь президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой высказал мнение, что при распространении закона на всех россиян, пострадают, прежде всего, незарегистрированные самозанятые и работники сферы услуг, в том числе и официанты, получающие чаевые, которые не являются официальным заработком.
Он также подчеркнул, что конфискованные деньги должны направляться в федеральный бюджет, а попытки привязать их к конкретным организациям — «популистские и вызывающие беспокойство в среде экономистов».
Комментарии 292
Личный счет , Видео , Экономика России , Пенсионный фонд РФ , Минюст РФ , Минфин
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