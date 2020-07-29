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Норма сбережений подскочила за квартал до 23% 

Финмаркет 2 часа назад
Россияне поставили рекорд по сбережениям
Фото: РИА Новости
Население России в период короновирусной пандемии и в ожидании экономического кризиса стало больше сберегать, следует из данных обзра ЦБ РФ.
По оценке Центробанка, в апреле-июне 2020 года "норма сбережений резко возросла — до 23% против 8,8% в первом квартале текущего года.
Это, как отмечается в комментариях ЦБ, "во многом отражает ограничение потребления в условиях самоизоляции и приостановки поездок".
Аналитики Банка России указывают, что "из-за роста неопределенности увеличился спрос населения на наличность и краткосрочные депозиты, что обеспечило ускорение роста рублевых активов". При этом, как отмечается, после повышенного спроса в марте во 2-м квартале возникла пауза в росте потребительского и ипотечного кредитования".
Рост сбережений происходит на фоне снижения доходов населения. Так, по данным Банка России, во 2-м квартале 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8,0% в годовом выражении (в 1-м квартале — рост на 1,2%).

"Наиболее заметно пострадали предпринимательские и прочие (включая скрытые) доходы", — отмечают аналитики ЦБ.

Причем, как указывается в обзоре, "значительную поддержку доходам оказали антикризисные выплаты из бюджета". По оценкам Банка России, они составили около 0,8 трлн руб., или 6% всех доходов.
Как ранее сообщал Росстат, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, во 2-м квартале 2020 г. снизился на 19 процентных пункта (п.п.) и составил минус 30% против минус 11% в 1-м квартале 2020 года.
В 4-м квартале 2019 г. потребительская уверенность россиян не изменилась, в 3-м квартале выросла на 2 п.п., во 2-м — на 1 п.п. после роста также на 1 п.п. в 1-м квартале.
Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении во апреле-июне 2020 г. уменьшился до минус 14% против минус 3% в январе-марте 2020 года. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12-ти месяцев, во 2-м квартале 2020 г. снизилась до 10% против 13% в 1-м квартале 2020 года. Доля нейтральных оценок уменьшилась до 56% (в 1-м квартале 2020 г. доля составила 67%), доля негативных оценок возросла до 31% (в 1-м квартале 2020 г. — 17%).
Индекс благоприятности условий для крупных покупок сократился в апреле-июне на 20 процентных пунктов до минус 44% против минус 24% в январе-марте 2020 года. Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 11 процентных пунктов до минус 45% во 2-м квартале против минус 34% в 1-м квартале 2020 года.
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