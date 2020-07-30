Запасливый лучше богатого: зачем россияне копят деньги

Отечественные домохозяйства в качестве объяснимой реакции на вынужденный эпидемический локдаун ощутимо увеличили норму своих сбережений: она «подпрыгнула» с 8,8% в I квартале текущего года до 23% во II, что явно перекрывает даже объёмы господдержки населению. Такие данные содержатся в информационно-аналитическом комментарии Центробанка России за июнь (есть в распоряжении NEWS.ru). Однако по мере выхода из карантина (если всех нас не накроет следующая волна массовой контагиозности) и активизации деловой жизни норма сбережений всё же будет меняться, прогнозируют специалисты.

То, что происходит во II квартале 2020 года, во многом отражает ограничение потребления в условиях самоизоляции и приостановки поездок, объясняет регулятор. Из-за роста неопределённости увеличился спрос населения на наличность и краткосрочные депозиты, что обеспечило ускорение роста рублёвых активов.

При этом после повышенного спроса в марте во II квартале возникла пауза в росте потребительского и ипотечного кредитования, — сказали NEWS.ru в ЦБ РФ.

Кстати, любопытно, что в июле потребительские настроения населения продолжили улучшаться. По данным седьмого телефонного опроса ООО «инФОМ», сократилась доля тех, чьё материальное положение ухудшилось. При этом впервые значимо выросла частота выбора ответа об улучшении денежной ситуации (8%). Отмечен рост доли россиян, возвратившихся к привычному потреблению (с 10% в июне до 15% в июле).

В Банке России отмечают, что во II квартале реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 8,0% в годовом выражении (в I квартале +1,2%). Наиболее заметно пострадали предпринимательские и прочие (включая скрытые) доходы.

Впервые с 2017 года положительный вклад в динамику доходов внесли обязательные платежи, что связано со снижением налогооблагаемой базы, а также отсрочкой уплаты авансовых платежей для индивидуальных предпринимателей. Значительную поддержку доходам оказали антикризисные выплаты из бюджета. По оценкам Банка России, они составили около 0,8 трлн руб., или 6% всех доходов, — отметили в Центробанке.

Относительно заработков россиян можно сказать, что, по данным Банка России, в мае рост номинальной зарплаты в годовом выражении повысился до 4,0% (в апреле +1,0%). Поддержку росту оказали временные факторы: стимулирующие выплаты медицинским работникам и смена сезонности части выплат в сфере добычи полезных ископаемых. Наиболее существенное снижение заработных плат по­-прежнему наблюдалось в отраслях сферы услуг (гостиницы и рестораны, культура и спорт). В реальном выражении зарплата выросла на 1,0% (в апреле −2,0%), чему способствовала низкая годовая инфляция.

В условиях кризисных явлений, а особенно когда они носят неэкономический характер (например, эпидемия), люди, осознавая непредсказуемость ситуации, склонны большую часть своих доходов размещать именно в накоплениях, во всяком случае до тех пор, пока не появится определённость с точки зрения развития социально-экономической ситуации, объясняет положение дел доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ РАНХиГС) Юрий Твердохлеб:

В нашей стране в связи с карантином, снижением занятости и объективным сокращением реальных располагаемых доходов граждане стремятся значительную часть средств оставить «на чёрный день», чтобы быть готовыми к возможному ухудшению ситуации в экономике. Необходимо отметить, что внешние факторы (санкции и прочее) в нынешней ситуации существено влияли на изменение структуры расходов населения.

Специалист отмечает, что в настоящее время снизились расходы россиян на приобретение товаров длительного пользования, основные траты населения сейчас связаны с текущим потреблением, прежде всего, с продуктами питания. По мере выхода из карантина и активизации деловой жизни структура расходов граждан и норма сбережений будут меняться, прогнозирует экономист РАНХиГС.

Для ситуации, когда люди вдруг бросаются накапливать, а не тратить, в экономике есть специальный термин «рецессионный разрыв», то есть формируется некая дельта между потенциальным и реальным спросом, а сбережения, соответствующие уровню полной занятости, превышают потребности в инвестировании.

В этой ситуации текущие расходы на товары и услуги низкие, ведь население предпочитает большую часть денег сберегать. Это сопровождается спадом промышленного производства и снижением уровня занятости, что впоследствии с учётом эффекта мультипликатора повлечёт за собой вторичное и последующее сокращение занятости и доходов в экономике.

Вместе с тем подобное положение дел — отнюдь не новость, указывает доцент Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Аналогичная «история» имела место в США перед приснопамятным мировым финкризисом:

Из неё есть два выхода: первый связан со стимулированием спроса (работает лишь в случае длительного подъёма), но есть негативное последствие — это чревато инфляционным перегревом, при котором незначительный прирост ВВП оборачивается быстрым взлётом общего уровня цен. Второй вариант — подавить общий уровень цен, «заставив» совокупный спрос и совокупное предложение сблизиться в некотором промежуточном значении, но это не будет работать в смешанной экономике, так как фирма-квазимонополист на такое давление будет отвечать сокращением объёма производства, что приведёт к падению ВВП.

Однако если ситуацию не регулировать, отмечает Лебединская, то спад производства станет мощнейшим фактором стагфляции (рост общего уровня цен при продолжающейся рецессии).

Ведь надо чётко понимать, что накопительство — защитная реакция любого человека в ситуации неопределённости. И это не избыточные деньги, а всего лишь вынужденная мера, которая с точки зрения финансов всё же не является самой разумной.