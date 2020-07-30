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Безработным хотят платить среднюю зарплату 

Ura.Ru 34 минуты назад
Пособие по безработице должно составлять как минимум прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата достигать средней зарплаты, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Однако в Минтруда отмечают, что пособие не должно становится заменой зарплате.
Предложения направлены в министерство за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя. Он считает, что в 2021 году правительство должно принять постановление, согласно которому пособие по безработице должно быть равно прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе за II квартал прошлого года, в оптимальном варианте размер пособия стоит установить на уровне средней зарплаты в субъекте, пишет газета «Известия». Кришталь уточнил, что размер выплат устанавливается постановлением правительства, а кабмин в свою очередь запрашивает мнение представителей профсоюзов и бизнеса.
В пресс-службе Минтруда сообщили, что размеры выплат сейчас обсуждаются. В ведомстве напомнили, что в условиях кризиса. вызванного пандемией коронавируса и напряженности на рынке труда в этом году пособия уже увеличили.
Минимальное пособие в стране на данный момент составляет 4,5 тысячи рублей (до пандемии оно составляло 1,5 тысячи рублей), а максимальное равно 12,1 тысяч рублей. «Пособие по безработице не спроектировано как постоянная замена трудовых доходов. Это мера поддержки, позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска работы», — отмечают в министерстве.
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Комментарии 4
Личный счет , Видео , Давид Кришталь , Минтруд , газета "Известия"
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