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«Кредитное здоровье» россиян вернулось на уровень конца 2019 года 

Прайм и ещё 2 23 минуты назад
«Кредитное здоровье» россиян улучшилось
Фото: ТАСС
Индекс кредитного здоровья россиян, который учитывает долю "плохих" долгов среди их общего числа, во втором квартале 2020 года вернулся к уровню конца 2019 года и составил 96 пунктов, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Индекс кредитного здоровья рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля "плохих" долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве "плохих" рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100.

"Во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом индекс кредитного здоровья… вырос на один пункт — до 96 пунктов (в четвертом квартале 2019 года — 96 пунктов). Данный рост последовал за небольшим снижением показателя кредитного здоровья граждан РФ в начале 2020 года, когда он опускался на один балл, до 95 пунктов", — указывается в сообщении.

При этом показатель индекса во втором квартале 2020 года соответствовал достаточно существенному снижению доли bad rate в стране на 0,45 процентного пункта — до 12,96% с 13,41% (в первом квартале 2020 года).
Улучшение кредитного здоровья во втором квартале 2020 года зафиксировано во всех федеральных округах, за исключением Северо-Кавказского (снижение на 2 п.п.). При этом в Северо-Западном и Сибирском округах индекс за квартал вырос сразу на два пункта. В свою очередь, в Центральном, Дальневосточном, Приволжском, Уральском и Южном округах значение индекса выросло на 1 п.п.
По состоянию на 1 июля 2020 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. Лидером является Центральный округ — 101 пункт. Далее следуют Северо-Западный (99) и Приволжский округа (98). Показатель кредитного здоровья в Уральском округе (96) соответствует федеральному значению. Остальные округа находятся ниже общероссийского уровня: Южный (95), Дальневосточный (93), Сибирский (91) и Северо-Кавказский (89).

"В начале года мы отмечали некоторое ухудшение кредитного здоровья российских заемщиков, в том числе, рост доли "плохих" заемщиков (bad rate). В свою очередь рост индекса во втором квартале во многом был связан с падением активности на рынке розничного кредитования, прежде всего, в апреле. В этот период заемщики резко (практически на 40% по сравнению с мартом 2020 года) сократили запросы на получение кредитов, а банки существенно — на семь процентных пунктов — снизили уровень одобрения", — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.

Кроме того, "весьма полезными и своевременными" оказались и мероприятия государства по реструктуризации кредитов граждан в период пандемии коронавируса, добавил он.
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