Президент Владимир Путин поручил правительству оптимизировать подачу иностранцами заявлений о приеме в гражданство РФ и разобраться с необоснованными расходами. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, ранее участники встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации пожаловались Владимиру Путину на то, что усилия властей по упрощению получения гражданства «нивелируются» посредниками, берущими за свои услуги по 8 тысяч рублей.

«Что касается конкретных вещей, вот этих поборов, уплат и так далее, — это, конечно, то, что мы можем сделать достаточно быстро… Коллеги из администрации и из правительства меня слышат, мы над этим еще поработаем в самое ближайшее время», — пообещал глава государства.

По итогам встречи Владимир Путин дал поручение правительству до 1 октября «проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации», а также стоимость услуг организаций, помогающих в подаче заявлений.

«Подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителе

й», — отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.

«Рамблер» писал, что ранее вступил в силу закон, упрощающий получение российского гражданства. Так, иностранцам разрешили не предоставлять документ о выходе из имеющегося гражданства.