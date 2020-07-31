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Путин потребовал разобраться с «поборами» за гражданство 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Президент Владимир Путин поручил правительству оптимизировать подачу иностранцами заявлений о приеме в гражданство РФ и разобраться с необоснованными расходами. Об этом пишет «Российская газета».
По данным издания, ранее участники встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации пожаловались Владимиру Путину на то, что усилия властей по упрощению получения гражданства «нивелируются» посредниками, берущими за свои услуги по 8 тысяч рублей.

«Что касается конкретных вещей, вот этих поборов, уплат и так далее, — это, конечно, то, что мы можем сделать достаточно быстро… Коллеги из администрации и из правительства меня слышат, мы над этим еще поработаем в самое ближайшее время», — пообещал глава государства.

По итогам встречи Владимир Путин дал поручение правительству до 1 октября «проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации», а также стоимость услуг организаций, помогающих в подаче заявлений.
«Подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителе

й», — отмечается в документе, размещенном на сайте Кремля.

«Рамблер» писал, что ранее вступил в силу закон, упрощающий получение российского гражданства. Так, иностранцам разрешили не предоставлять документ о выходе из имеющегося гражданства.
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Личный счет , Видео , Владимир Путин , "Российская газета"
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