Более половине россиян недоступна ипотека

Более 60% россиян исключают возможность ипотечного кредита из-за низкого уровня жизни, больших переплат и недоверия кредитам, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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Согласно опросу, 61% россиян живут в квартирах, 33% - в доме (или части дома), 2% - в комнате (комнатах) в коммунальной квартире, 2% - в общежитии. При этом 82% опрошенных проживают в жилье, которое принадлежит лично им или их семье, 9% - в арендованном жилье, 5% - в муниципальном.

По данным исследования, 67% (в 2019 году – 52%) респондентов считают, что у них хорошие жилищные условия, 19% (в 2019 году – 8%) – плохие жилищные условия и 10% (в 2019 году 39%) – терпимые.

На вопрос "Есть ли у вас потребность улучшить жилищные условия?", 57% опрошенных ответили положительно, 42% - отрицательно. При этом у большинства россиян (80%) возможности для их улучшения нет, у 16% она есть.

По данным опроса, 62% россиян скорее исключают, что возьмут ипотеку, 20% скорее допускают, 16% сейчас выплачивают или уже выплатили ее.

Тех, кто исключает вероятность ипотечного кредита, попросили сказать, с чем это связано. 20% респондентов сказали, что у них низкий уровень жизни, у 17% уже есть жилье, 7% не хотят брать ипотеку из-за больших переплат, 6% не доверяют кредитам, у 4% нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому это слишком рискованно.

Затем участников опроса спросили, скорее исключили бы или допустили они возможность ипотеки, если бы льготная ставка по ипотеке на уровне 6,5% годовых сохранилась и после 1 ноября, в ближайшие два-три года. 9% сказали, что скорее бы допустили, 51% скорее бы исключили возможность взять ипотеку, 5% затруднились ответить.

По мнению 34% опрошенных, если льготная ставка сохранится после 1 ноября, это значительно увеличит число тех, кто готов взять ипотеку, 36% считают, что незначительно увеличит, 12% - не увеличит, 18% затруднились ответить.