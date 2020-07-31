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В АРБ прокомментировали сообщения о планах банков списывать комиссию со «спящих счетов» 

RT на русском и ещё 1 31 июля 2020
В АРБ прокомментировали сообщения о планах банков списывать комиссию со «спящих счетов»
Фото: RT на русском
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян прокомментировал сообщение о том, что отечественные банки предложили предоставить им право списывать комиссию и платежи по кредитам со счетов клиентов, даже если у кредитных организаций не получается установить связь с клиентом и обновить о нём данные.
«Я думаю, что злоупотреблять полномочиями банки не будут. Потому что в этом случае они рискуют получить иски в суд», — заявил он в беседе с Nation News.
Вместе с тем, отметил Тосунян, надо понимать, что клиенты, забывающие об обязательных платежах, это большая проблема для банков.
Как считает эксперт, кредитным организациям необходимо составлять договоры так, чтобы в них была возможность автоматического списания средств по платежам, если клиент в силу каких-то причин не произвёл оплату самостоятельно.
Ранее газета «Известия» сообщала, что соответствующий документ готовят в Абсолют Банке в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ.
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Комментарии
Личный счет , Гарегин Тосунян , Абсолют Банк , Центральный банк России , газета "Известия"
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